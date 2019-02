EASY SOFTWARE AG: Änderung der Prognose für das Geschäftsjahr 2019 DGAP-Ad-hoc: EASY SOFTWARE AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung EASY SOFTWARE AG: Änderung der Prognose für das Geschäftsjahr 2019 21.02.2019 / 15:51 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Änderung der Prognose für das Geschäftsjahr 2019 Mülheim an der Ruhr, 21. Februar 2019. Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses hat der Vorstand der EASY SOFTWARE AG (ISIN: DE0005634000, WKN 563400) die im Markt bekannte Umsatz- und Ergebnisprognose der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2019 mit Blick auf den erfolgten Erwerb der Apinauten GmbH überprüft. Aus heutiger Sicht rechnet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2019 daher mit einem Umsatz in Höhe von EUR 51,0 Mio. bis EUR 53,0 Mio. und einem Konzern-EBITDA in Höhe von EUR 2,8 Mio. bis EUR 3,8 Mio. Damit liegt der Umsatz um durchschnittlich 6 % höher und die EBITDA-Marge um 26 % niedriger als in der ursprünglichen Prognose vom 21. September 2018 bekanntgemacht. Einmaleffekte aus dem Erwerb der Apinauten GmbH, wie Anlaufverluste von ca. EUR 0,4 Mio. im Geschäftsjahr 2019 und Finanzierungskosten der Kapitalerhöhung und Fremdkapitalfinanzierung von einmalig EUR 0,5 Mio. belasten das Konzern-EBITDA. EASY SOFTWARE AG Der Vorstand Kontakt: Dieter Weißhaar, CEO 21.02.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: EASY SOFTWARE AG Am Hauptbahnhof 4 45468 Mülheim an der Ruhr Deutschland Telefon: +49(0) 208 450 16-0 Fax: +49(0) 208 450 16-90 E-Mail: investor@easy.de Internet: www.easy.de ISIN: DE0005634000 WKN: 563400 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 779787 21.02.2019 CET/CEST ISIN DE0005634000 AXC0259 2019-02-21/15:52