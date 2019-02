FREENET verzichtet auf spekulative Überlegungen und sammelt das Geld aus dem sehr guten Cashflow, um entweder die Schulden zu reduzieren oder aber andere Investments außerhalb des Telekomgeschäftes auszubauen. Der neue Chef dafür ist Ingo Arnold. Gegebenenfalls werden eigene Aktien zurückgekauft. Unter diesen Umständen sieht die Markttechnik von FREENET mehr als brisant aus. Denn:



Das Telekomgeschäft ist sehr stabil und mit einem vertraglich gesicherten Kundenstamm nicht angreifbar. 2,2 Mrd. € Marktwert für die zweitgrößte Kundenkartei in Deutschland sind eigentlich eine Herausforderung für einen Dritten. Der Freefl oat beträgt 79 %, aber ein deutscher Vermögensverwalter hält 15,4 % und weiß sehr genau, was dieses Investment wert ist. BLACKROCK ist mit 5,3 % dabei. Zwischen stabilem Basisgeschäft mit hohem Cashflow und der Verwendung dieser Mittel liegen die Visionen. Der Einkauf bei CECONOMY zu einem überhöhten Preis war ein vorübergehender Missgriff, der sich demnächst auszahlen wird. Wir investieren auf der aktuellen Basis mit einem Potenzial um zunächst 30 %.



