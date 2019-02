Canopy Growth - Ein Cannabisunternehmen expandiert

Canopy Growth (WKN: A140QA / ISIN: CA1380351009) ist der weltweit größte Hersteller und Vertreiber von qualitativ hochwertigem medizinischem Cannabis. Mit der zunehmenden Akzeptanz und Legalisierung von Cannabis baut das Unternehmen nun weltweit seine Präsenz aus - auch auf dem deutschen Markt.

Über das Unternehmen

Canopy Growth ist ein in kanadisches Unternehmen, dessen Stammaktien an der TSX und an der NYSE notieren. Es ist das erste Cannabisunternehmen in Nordamerika, das an der Börse gehandelt wurde. Die Hauptgeschäftsfelder sind die Produktion, der Vertrieb und der Verkauf von Cannabis. Das Unternehmen expandiert auch in Länder außerhalb Kanadas, in denen die Produktion, der Vertrieb und der Verkauf von Cannabis ebenfalls legal ist. Derzeit operiert der Cannabis-Konzern in 15 Länder auf fünf Kontinenten. Über ihre teilweise eigene Tochtergesellschaft Canopy Rivers stellt das Unternehmen außerdem Kapital und eine Plattform zur Verfügung, die Investitionen im globalen Cannabissektor tätigt, wo dies rechtlich zulässig ist. Das Unternehmen unterstützt zudem innovative Forschung, teilt seine fachliche Expertise mit praktizierenden Ärzten und Apothekern und setzt sich weltweit für die Akzeptanz von Cannabis ein.

