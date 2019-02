Die Allianz erzielt höchsten operativen Gewinn in ihrer 129-jährigen Geschichte

Die Allianz (WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005) hat ihre Zahlen für das Jahr 2018 vorgelegt. Der Versicherungskonzern hat erneut einen operativen Rekordgewinn erwirtschaftet und steigert nun die Dividende auf EUR 9,00. Zudem beflügelte das angekündigte Aktienrückkaufprogramm von EUR 1,5 Mrd. die Aktie.

Allianz erhöht Dividende nach Rekordgewinn

Das operative Ergebnis stieg im Jahr 2018 im Vergleich zu 2017 vor allem dank der Sachversicherungs-Sparte um 4% auf EUR 11,5 Mrd. Die Kennzahl lag am oberen Ende der eigenen Erwartungen und traf die Analystenprognosen genau. Unter allen 30 Dax-Konzernen verdient nur Volkswagen operativ mehr Geld als die Allianz. Der auf die Anteilseigner entfallende Jahresüberschuss stieg um 9,7% von EUR 6,8 Mrd. in 2017 auf EUR 7,5 Mrd. in 2018. "Wir haben den höchsten Jahresüberschuss der letzten zehn Jahre erzielt - trotz eines sehr volatilen Marktumfelds, besonders im vierten Quartal", sagte Vorstandschef Oliver Bäte. Der Gesamtumsatz 2018 stieg ebenfalls um 3,5% auf EUR 130,6 Mrd. (2017: EUR 126,1 Mrd.).

