Waalre (pta024/21.02.2019/15:29) - Die Navigator Equity Solutions SE gibt bekannt, dass Ihre Beteiligung The ACON Group SE die restliche Beteiligung in Höhe von 20% an der ACON Actienbank AG an die JFD Brokers, Ltd., Zypern veräußert hat. Die Navigator Equity Solutions SE ist damit nicht mehr an der ACON Actienbank AG beteiligt.



Die Navigator Equity Solutions SE erwartet aus der Transaktion einen leicht positiven Ergebnisbeitrag für das Geschäftsjahr 2019.



