IDEMIA, der weltweit führende Anbieter im Bereich "Augmented Identity?, gibt enge Zusammenarbeit mit Infineon und pmdtechnologies bekannt. Durch die Kombination der aktuellen Hardware von Infineon und pmdtechnologies mit der führenden biometrischen Software für Gesichtserkennung von IDEMIA bieten die Unternehmen Endanwendern eine ganzheitliche Erfahrung.

Die während der letzten Auflage des Mobile World Congress vorgestellte Gesichtserkennungslösung IDEMIA 3D Face ist Vorreiter im Bereich der 3D-Erfassungstechnologien und erfüllt die Forderung von Smartphone-Anwendern nach einfacher, effizienter und sicherer Nutzung ihrer Geräte.

IDEMIA, Infineon und pmdtechnologies kombinieren ihr hochwertiges Know-how in diesem 3D-Gesichtserkennungsprodukt, um OEMs und Systemintegratoren eine Komplettlösung zu bieten, die sich durch optimale Nutzererfahrungen bei exzellentem Komfort, extrem schnelle Gesichtserkennung und maximale Sicherheit auszeichnet.

DEMIA, Infineon und pmdtechnologies werden die 3D Face-Gesichtserkennungslösung ab dem 25.Februar auf dem Mobile World Congress 2019 an ihren jeweiligen Ständen präsentieren.

Diese gemeinschaftlich entwickelte Lösung ist für die Integration in das Design von Geräten wie Smartphones, Tablets oder PCs optimiert, um die Anwenderauthentifizierung für sichere Zahlvorgänge zu realisieren. Die Unternehmen arbeiten zurzeit an Systemen zur Authentifizierung und Überwachung von Fahrern, die sie in neuen Marktsegmenten wie beispielsweise der Automobilindustrie einführen wollen.

"Wir sind sehr stolz auf die enge Zusammenarbeit mit Infineon und pmdtechnologies bei der kontinuierlichen Verbesserung unserer Gesichtserkennungslösung IDEMIA 3D Face. Dank dieser Partnerschaft können wir heute eine Lösung präsentieren, die ihrer Zeit weit voraus ist und in zahlreichen Anwendungsfällen höchste Sicherheit bietet", erklärt Yves Portalier, EVP der Connected Objects Business Unit.

"Mit seinem fundierten Hintergrundwissen in Bezug auf Biometrik und sichere Authentifizierung hat IDEMIA schon sehr früh das Potenzial echter 3D-Daten erkannt. Die Abstimmung des von der REAL3TM-Kamera direkt im 3D-Raum erfassten 3D-Scans mit der 3D-Referenzbibliothek sorgt für eine erhebliche Verbesserung der Sicherheit und lockert die Anforderungen an hochauflösende Sensoren oder den Einsatz mehrerer Sensoren. Dies ist ein bedeutender Fortschritt im Vergleich zu konventioneller 2D-Abstimmung mithilfe von 3D-Daten bei der Lebenderkennung und reinem Anti-Spoofing", kommentiert Philipp von Schierstaedt, Vice President und Verantwortlicher für das RF- und Sensorgeschäft bei Infineon Technologies.

Über IDEMIA

IDEMIA, der globale Marktführer im Bereich Augmented Identity, stellt eine vertrauenswürdige Umgebung bereit, die es Bürgern und Benutzern gleichermaßen ermöglicht, ihre täglichen wichtigen Aktivitäten (wie etwa zu zahlen, sich zu vernetzen, zu reisen und zu wählen) sowohl in der realen als auch in der digitalen Welt durchzuführen.

Die Sicherung unserer Identität ist in der Welt, in der wir heute leben, von größter Bedeutung. Mit unserem entschiedenen Eintreten für Augmented Identity eine Identität, die Privatheit und Vertrauen sicherstellt und sichere, authentifizierte und verifizierbare Transaktionen gewährleistet, definieren wir die Art und Weise neu, wie wir eines unserer wertvollsten Güter bewerten, produzieren, nutzen und schützen unsere Identität für Personen und auch Objekte, wann immer und wo immer Sicherheit von Bedeutung ist. Wir sorgen für Augmented Identity für internationale Kunden aus den Bereichen Finanzwesen, Telekommunikation, Identitätsdienste, öffentliche Sicherheit und IdD.

Mit Erlösen von fast 3 Mrd. US-Dollar und 13.000 Mitarbeitern weltweit betreut IDEMIA Kunden in 180 Ländern.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.idemia.com. Folgen Sie uns auf Twitter unter @IDEMIAGroup

Besuchen Sie IDEMIA auf dem Mobile World Congress, Stand n°6H30 und unter http://mwc.vporoom.com/IDEMIA

