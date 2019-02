H.I.G. Capital ("H.I.G."), eine weltweit führende Beteiligungsgesellschaft mit einem verwalteten Eigenkapital von über 26 Milliarden Euro, meldet das erfolgreiche Closing ihres Fonds "H.I.G. Europe Realty Partners II" (der "Fonds"). Der Fonds schloss mit einer Gesamtkapitalzusage von 673 Mio. EUR* (760 Mio. USD) deutlich über seiner Zielmarke. Der Fonds fokussiert sich auf europäische Immobilieninvestitionen im Small- und Mid-Cap-Bereich.

Sami Mnaymneh und Tony Tamer, Gründer und Co-CEOs von H.I.G., kommentierten: "Wir freuen uns über den Erfolg von H.I.G. Europe Realty Partners II. Der Fonds wird auf unserer lokalen, paneuropäischen Präsenz aufbauen und ist bereits zu 16% investiert. Wir sehen weiterhin attraktive Anlagemöglichkeiten in der Region."

Riccardo Dallolio, Geschäftsführer und Leiter von H.I.G. Europe Realty Partners, erklärte: "Dieses Closing bestätigt die spezielle Strategie von H.I.G. Europe Realty. Der Fonds wird in Europa über Kapitalstrukturen und Anlageklassen hinweg in Immobilien im Small- und Mid-Cap-Bereich investieren und durch den operativ ausgerichteten, wertschöpfenden und praxisorientierten Ansatz von H.I.G. substanzielle Wertsteigerungen der Immobilien erzielen."

Jordan Peer, Leiter von H.I.G. Capital Formation, ergänzte: "Der Fonds wurde von einer führenden Gruppe von institutionellen Immobilieninvestoren aus Großbritannien, Deutschland, Skandinavien, der Schweiz, Spanien und Italien sowie von internationalen Investoren aus den USA, Asien und dem Nahen Osten unterstützt. Wir sind diesen langjährigen Partnern für ihr Engagement in zahlreichen globalen H.I.G. Immobilienstrategien sehr dankbar. Zu unseren Investoren zählen Staatsfonds, Stiftungen, Versicherungs- und Finanzinstitute sowie öffentliche und private Rentenfonds."

Über H.I.G. Capital

H.I.G. ist eine führende, weltweit tätige Beteiligungsgesellschaft mit einem verwalteten Eigenkapital von über €26 Milliarden*. Sitz der Gesellschaft ist Miami, Niederlassungen befinden sich in den USA in New York, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, San Francisco und Atlanta sowie in London, Hamburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro und São Paulo. H.I.G. ist auf Eigen- und Fremdkapitalinvestitionen in kleine und mittelgroße Unternehmen spezialisiert und verfolgt einen flexiblen Investmentansatz, der auf operative Verbesserungen und Wertschöpfung abzielt:

1. H.I.G. Eigenkapital-Fonds investieren in Management Buyouts, Rekapitalisierungen und Corporate Carve-outs von profitablen sowie sich in einer Umbruchphase befindenden Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.

2. H.I.G. Fremdkapital-Fonds investieren bei Unternehmen unterschiedlicher Größenklassen in vor- und nachrangige Fremdkapitalfinanzierungen sowohl im Primär- als auch im Sekundärmarkt. H.I.G. WhiteHorse ist führender Manager von Collateralized Debt Obligations (CLOs) und unterhält eine börsennotierte Business Development Company (WhiteHorse Finance).

3. H.I.G.-Real-Estate-Fonds investieren in value-added Immobilien, die von einem verbesserten Anlagemanagement profitieren können.

Seit der Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. in mehr als 300 Unternehmen weltweit investiert. Zum aktuellen Portfolio der H.I.G.-Gruppe gehören über 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von mehr als €28 Milliarden. Weitere Informationen finden Sie auf der H.I.G. Website unter www.higcapital.com.

Auf Basis der von H.I.G. und ihren Tochtergesellschaften verwalteten Gesamtkapitalzusagen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts:

Riccardo Dallolio

Geschäftsführer

rdallolio@higrealty.com



Jordan S. Peer

Geschäftsführer

jpeer@higcapital.com



H.I.G. Europe Realty Partners

10 Grosvenor Street

2nd Floor

London W1K 4QB

www.higrealty.com