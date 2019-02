Der Einkaufsmanagerindex im Euroraum ist erstmals seit 2013 wieder unter die 50-Punkte-Marke gefallen. Zwar wuchsen die Dienstleister wieder kräftiger, aber wegen der Flaute in der Industrie zeichne sich im ersten Quartal nur ein mageres Wirtschaftswachstum von 0,1 Prozent ab. Am deutschen Aktienmarkt kommen die Zahlen nicht gut an - immerhin kann der DAX die Marke von 11.400 verteidigen.

