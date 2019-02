Bonn (ots) - Die Partei Die Linke trifft sich ab Freitag zu ihrem Europa-Parteitag in Bonn, um Programm und Kandidatenliste für die im Mai bevorstehende Europawahl zu beschließen. phoenix zeigt am Freitag, 22. Februar 2019, in den Sendungen "phoenix der tag" um 17.30 Uhr und 23.00 Uhr Auszüge aus den wichtigsten Reden. Reporterin Constanze Abratzky ist jeweils live zugeschaltet und führt Interviews mit den Delegierten - unter anderem mit der Vorsitzenden der Fraktion der Vereinigten Europäischen Linken, Gabriele Zimmer. Im Studio analysiert Moderator Stephan Kulle die Ereignisse gemeinsam mit der Politikwissenschaftlerin Dr. Isabelle Borucki von der NRW School of Governance.



Am Samstag, 23. Februar 2019, sendet phoenix ab 16.00 Uhr eine Zusammenfassung des Linken-Parteitags. Im Bonner World Conference Center erwartet Reporterin Constanze Abratzky unter anderem Özlem Alev Demirel zum Gespräch, die als Spitzenkandidatin für die Europawahl ins Rennen gehen soll. Weitere Interviewpartner werden die Parteivorsitzende Katja Kipping, der Vorsitzende der Europäischen Linken, Gregor Gysi, und Malte Fiedler, Europakandidat der linken Jugendorganisation Solid, sein. Gemeinsam mit dem Journalisten Kevin Hagen, Spiegel Online, ordnet Constanze Abratzky das Parteitagsgeschehen ein.



