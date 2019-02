Deutsche Autos bedrohen die nationale Sicherheit der USA - die USA befinden sich ohnehin im Notstand und brauchen unbedingt eine schicke Mauer an der Grenze zu Mexico. Derweil macht sich Hoffnung breit, USA und China könnten doch bald zu einem Handelsabkommen finden. Von vielen Marktteilnehmern unbemerkt, schickt sich Gold an, aus der jahrelangen Seitwärtsrange auszubrechen. "Da geht noch was!" sagt Roland Hirschmüller, Chefaktienhändler der Baader Bank bei Börse Stuttgart TV.