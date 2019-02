Der geplante Stellenabbau bei SAP zeigt: Die Führungskultur ist auch in vielen deutschen Unternehmen längst vom US-Kapitalismus geprägt.

Der Walldorfer Softwarekonzern SAP will weltweit rund 4500 Stellen streichen, in Deutschland mit fast 1500 Stellen sogar überproportional viele - rund sechs Prozent der hiesigen Belegschaft von derzeit 26.000 Beschäftigten. Knapp eine Milliarde Euro hat Unternehmenschef Bill McDermott auf die Seite gelegt, um Mitarbeiter mit großzügigen Abfindungen in den Vorruhestand zu schicken oder sie zum freiwilligen Abschied zu bewegen.

Das Beispiel SAP zeigt: Die Beteuerungen vieler Manager, wegen des demografischen Wandels händeringend Fachkräfte zu suchen, sind bloß Sonntagsreden. SAP begründet den Schritt unter anderem mit dem schnellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...