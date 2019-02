NEW YORK (Dow Jones)--Das Wachstum in der US-Wirtschaft hat sich im Februar beschleunigt. Der von IHS Markit erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 55,8 von 54,4 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum.

Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ermäßigte sich auf 53,7 von 54,9 Punkten im Vormonat. Volkswirte hatten einen Stand von 54,2 erwartet. Der Index für den Servicesektor legte zu auf 56,2 von 54,2 Punkten. Hier hatte die Prognose auf 54,3 gelautet.

"Die Februar-Daten liefern ein positives Signal für das Wirtschaftswachstum im ersten Quartal, wobei die US-Unternehmen die stärkste Produktionsausweitung seit Mitte 2018 verzeichnen", sagte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson. "Historische Vergleiche deuten darauf hin, dass die jüngsten Umfragedaten auf ein Wirtschaftswachstum von annualisiert rund 2,5 Prozent hindeuten."

