Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: Sanochemia Pharmazeutika AG - von Sphene Capital GmbH Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Sanochemia Pharmazeutika AG Unternehmen: Sanochemia Pharmazeutika AG ISIN: AT0000776307 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 21.02.2019 Kursziel: EUR 2,90 (unverändert) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Hasler Höchstes Quartalswachstum seit vier Jahren Mit einem Zuwachs von 32,7% lagen die die heute veröffentlichten Konzernumsätze für das erste Quartal 2018/19 (30.09.) über unseren Erwartungen. Zuletzt konnte auf Quartalsbasis im Q1/2014/15 ein höheres Umsatzwachstum erreicht werden - damals allerdings, ohne dass die Herstellererlaubnis eingeschränkt gewesen wäre. Mit der erwarteten Wiedererlangung des derzeit eingeschränkten GMP-Zertifikats zum Geschäftsjahreshalbjahr werden nach unserer Einschätzung auch die bereits im Vorjahr angedeuteten Vertriebserfolge in Fernost und Südamerika sowie die positiven Effekte aus der intensivierten Zusammenarbeit mit dem neuen Ankeraktionär b.e.imaging sichtbar. Dies hat nach unserer Einschätzung bereits im laufenden Geschäftsjahr eine signifikante Verbesserung der Ertragslage zur Folge, zumal sich Einmalaufwendungen, die im Vorjahr nach u. E. in Höhe von mindestens EUR 9,2 Mio. angefallen waren, in diesem Geschäftsjahr nicht wiederholen sollten. Wir bestätigen dementsprechend unser aus einem DCF-Modell abgeleitetes 24 Monats-Kursziel von EUR 2,90 je Aktie und angesichts eines von uns erwarteten Kurssteigerungspotenzials von 111,7% auch unser Buy-Rating für die Aktien der Sanochemia Pharmazeutika AG. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17595.pdf Kontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

(END) Dow Jones Newswires

February 21, 2019 10:02 ET (15:02 GMT)