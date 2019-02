Goldplay Exploration hat auf seinem San Marcial-Projekt in Mexiko eine weitere, hochgradige Silberzone entdeckt. Die Aktie ist auf diesem Niveau eine Sünde wert und der Geheimtipp unter den Silberwerten.

Aktie ist noch weitgehend unentdeckt

Für sein San Marcial-Silberprojekt in Mexiko hat Goldplay Exploration (0,24 CAD; 0,14 Euro | CA38149Q1046) erst Anfang dieses Monats eine neue Ressourcenschätzung veröffentlicht. Das Vorkommen kommt nach dem strengen kanadischen Standard NI 43-101 auf 47 Mio. Unzen Silberäquivalent, davon befinden sich bereits 36 Mio. Unzen Silberäquivalent in der höheren Kategorie "indicated" (ausführlich hier). Die Aktie ist aber weitgehend noch unentdeckt. Der Ressource steht aktuell nämlich ein Börsenwert von nur 12 Mio. kanadischen Dollar gegenüber. Das sind umgerechnet ...

