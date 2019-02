In diesem Jahr beherbergt der Finland Pavilion (5C41) auf dem MWC19 Barcelona insgesamt 19 innovative finnische Technik-KMU, von denen einige neue Produkteinführungen auf der weltweit größten Veranstaltung für Mobilfunktechnik angekündigt haben. Anne Berner, Finnlands Ministerin für Verkehr und Kommunikation, wird den Abendempfang der Veranstaltung "Women in Tech" mit einem Vortrag über digitale Transformation und 5G eröffnen.

Während sich der Rest der Welt noch damit beschäftigt, wie 5G die Geschäftswelt verändern wird, erforscht Finnland bereits das Potenzial von 6G und die Vision einer datenbasierten Gesellschaft, die durch eine nahezu unverzögerte und unbegrenzte Mobilfunk-Konnektivität ermöglicht wird. Im Finland Pavilion auf dem MWC19 wird die technologische Zukunft mit unzähligen digitalen Lösungen von Konnektivität und 5G bis hin zu AR/VR/XR und IoT präsentiert.

Die 19 finnischen Unternehmen führen revolutionäre digitale Innovationen vor, welche die Besucher während der gesamten Veranstaltung anhand von Demos hautnah erleben können. Von Montag bis Mittwoch findet außerdem ein umfangreiches Abendprogramm im Pavillon statt.

Am Montag, 25. Februar um 17:00 Uhr eröffnet die Ministerin für Verkehr und Kommunikation, Anne Berner, als Hauptrednerin den Empfang der Abendveranstaltung "Women in Tech". Ihr Vortrag ist der digitalen Transformation und den Chancen gewidmet, die 5G erschließt. Der Empfang unterstreicht außerdem die Karrieremöglichkeiten in führenden finnischen Unternehmen und erläutert, warum Finnland das ideale Land für Frauen ist, die eine Karriere in Hi-Tech-Unternehmen anstreben.

"Finnland will Wegbereiter für die Nutzung und Entwicklung der 5G-Technologie sein. Unsere Verkehrs- und Kommunikationsbehörde Traficom hat ein 5G-Ökosystem geschaffen, das die Entwicklung neuartiger Innovationen und Services durch die Kooperation mit anderen 5G-Projekten beschleunigen soll", erklärt Anne Berner, Finnlands Ministerin für Verkehr und Kommunikation.

"Die proaktiven und flexiblen Gesetze und Bestimmungen in Finnland fördern die Erprobung neuer Technologien und Innovationen, daher bietet Finnland das perfekte Umfeld für 5G-Studien. Das Ökosystem verzeichnet bereits nahezu siebzig verschiedene Mitglieder, darunter beispielsweise Städte, Häfen, Luftfahrt- und Forschungszentren", ergänzt Berner.

"Wir fühlen uns geehrt, dass Ministerin Berner unseren Pavillon auf dem MWC19 eröffnet", erklärt Hanna Marttinen-Deakins, Senior Director of ICT Digitalization bei Business Finland. "Finnland freut sich darauf, digital vertrauenswürdige Gesellschaften mit geeigneten Technologien und Arbeitsmethoden zu ermöglichen. Unsere neue, kritische Infrastruktur soll digitalisiert sein, und wir heißen Unternehmen und Länder aus aller Welt herzlich willkommen, gemeinsam mit uns an diesem Ziel zu arbeiten. Business Finland wird in Kürze erhebliche Investitionen in diesem Bereich bekannt geben."

Am Dienstag, 26. Februar um 17:00 Uhr hält Hauptredner Antti Aumo,Executive Director von Business Finland, einen Vortrag im Pavillon. Seine Keynote beschäftigt sich mit Finnland sowie der Entwicklung und den geschäftlichen Auswirkungen von 5G/6G. Im Anschluss an diesen Vortrag folgt eine Podiumsdiskussion mit Experten von Cloudstreet, Miradore, University of Oulu und Wirepas.

Am Mittwoch, 27.Februar ab 17:00 Uhr treten Juha-Matti Liukkonen von Reaktor,Tuomas Korpela vom VTT Technical Research Center of Finland und Antonio Franchi von der European Space Agency als Hauptredner im Pavillon auf und erläutern die geschäftlichen Perspektiven und die Entwicklung der New Space Economy.

DIE UNTERNEHMEN IM ÜBERBLICK

Neunzehn Unternehmen werden ihr aktuelles Spektrum digitaler Innovationen im Finland Pavilion präsentieren. Mehrere Unternehmen, darunter Exomi und Optofidelity, werden auf dem MWC19 neue Produkte lancieren.

Vor allem gewinnt der Produktentwickler und IoT-Lösungsdesigner Haltian rasch an internationaler Bedeutung. So ehrte Gartner das Unternehmen Haltian im Jahr 2018 als "Cool Vendor" in der Kategorie der IoT-Serviceanbieter, und im gleichen Jahr initiierte das Unternehmen eine der größten Finanzierungsrunden Finnlands.

Inzwischen hat Varjo, Technologieführer im Bereich der professionellen VR/XR-Headsets, das Varjo VR-1 angekündigt. Hierbei handelt es sich um das weltweit erste VR-Gerät, dessen Auflösung der Sehkraft des menschlichen Auges sehr nahe kommt. Das VR-1 ist ausschließlich für Fachkräfte in den Bereichen Industriedesign, Schulung und Simulation, Architektur, Engineering und Konstruktion vorgesehen. Das erste Headset von Varjo hat eine Auflösung, die über 20 Mal höher ist als die aller anderen VR-Headsets auf dem Markt. VR-1 ist außerdem mit dem weltweit fortschrittlichsten integrierten Eye-Tracking-System ausgestattet, das eine hochpräzise Analyse und Interaktion mit dem VR-Content bei einer dem menschlichen Auge angenäherten Auflösung ermöglicht.

Dies sind nur einige Beispiele für das bahnbrechende Know-how der finnischen Firmen, die auf dem MWC19 stark vertreten sind. Eine vollständige Liste der ausstellenden Unternehmen und das ausführliche Programm finden Sie auf unserer Website: https://www.businessfinland.com/mwc

