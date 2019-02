onoff AG: Wertpapierprospekt für geplanten Börsengang veröffentlicht DGAP-Ad-hoc: onoff Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Börsengang onoff AG: Wertpapierprospekt für geplanten Börsengang veröffentlicht 21.02.2019 / 16:42 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Wunstorf, 21. Februar 2019 Adhoc Mitteilung Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17, Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch ("Marktmissbrauchsverordnung") onoff AG: Wertpapierprospekt für geplanten Börsengang veröffentlicht - Wertpapierprospekt gebilligt und veröffentlicht - Platzierung von insgesamt bis zu 1.250.000 Aktien bei Preisspanne von EUR 16 bis EUR 18 pro Aktie geplant - Angebotsfrist beginnt am 25. Februar 2019 und endet voraussichtlich am 1. März 2019 - Erstnotiz an der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment Scale) für den 6. März 2019 geplant - Börsengang soll Wachstum beschleunigen und Visibilität am Markt erhöhen Die onoff AG gibt Details zu ihrem geplanten Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse (Scale) bekannt. Der Angebotszeitraum beginnt am 25. Februar 2019 und endet voraussichtlich am 1. März 2019 (12.00 Uhr Privatanleger, 15.00 Uhr Institutionelle Anleger). Die Handelsaufnahme im Segment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 6. März geplant. Das Angebot umfasst bis zu 500.000 neue Aktien sowie eine Umplatzierungvon bis zu 600.000 Aktien und eine Mehrzuteilungsoption (150.000 Aktien). Die Altaktionäre haben sich zu einer 12-monatigen Lock-Up-Periode verpflichtet. Die onoff AG und die derzeitigen Eigentümer der Gesellschaft haben die Preisspanne für den geplanten Börsengang auf EUR 16 bis EUR 18 je Aktie festgelegt. Der endgültige Angebotspreis wird im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelt und voraussichtlich am 1. März 2019 festgelegt. Details zum Angebot werden in dem am 21. Februar 2019 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospekt erläutert, der auf der Website der onoff AG unter www.onoff-group.de im Bereich "Investor Relations" zum Download bereit steht. Pressekontakt onoff AG Niels-Bohr-Str. 6 31515 Wunstorf Ingrid Knoll +49 50319686-0 Ingrid.Knoll@onoff-group.de BeckerBeratungsGesellschaft (BBG) Klaus-Karl Becker +49 (0) 172 61 41 955 KKB@B-BG.de Dieses Dokument sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der onoff Aktiengesellschaft dar, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzt nicht den Wertpapierprospekt. Potentielle Investoren in Aktien der onoff Aktiengesellschaft werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Aktien der onoff Aktiengesellschaft muss ausschließlich auf der Basis des Wertpapierprospektes betreffend das öffentliche Angebot von der onoff Aktiengesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland erfolgen, der durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt wurde und unter https://www.onoff-group.de/investor-relations/ veröffentlicht ist. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an U.S.-Personen (wie in Regulation S unter dem United States Securities Act von 1933 definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine solche Verbreitung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland nicht durch zwingende Vorschriften des jeweils geltenden Rechts vorgeschrieben ist. Aktien der onoff Aktiengesellschaft werden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland nicht öffentlich zum Kauf angeboten. Mit über 160 Mitarbeitenden an Standorten in Wunstorf, Berlin, Werne, Frankfurt, Augsburg und Wien ist die onoff Aktiengesellschaft der richtige Partner für die Umsetzung von Industrie 4.0 auf dem Weg der digitalen Transformation in zahlreichen nationalen und internationalen Projekten. onoff Aktiengesellschaft arbeitet mit ihren Tochtergesellschaften schon heute an den Lösungen für morgen, zum Wohle unserer Kunden und Mitarbeiter sowie unserer Anteilseigner. onoff engineering gmbh ist Partner für Prozessleitsysteme und Automatisierungslösungen in der Prozessindustrie und Versorgungswirtschaft. onoff it-solutions gmbh ist Partner für die Integration von MES und IT Lösungen in der Prozessindustrie. 21.02.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: onoff Aktiengesellschaft Niels-Bohr-Str. 6 31515 Wunstorf Deutschland Telefon: +49 5031 9686-0 Fax: +49 5031 9686-96 E-Mail: info@onoff-group.de Internet: www.onoff-group.de ISIN: DE000A2BPNB1 WKN: A2BPNB Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Scale) Ende der Mitteilung DGAP News-Service 779827 21.02.2019 CET/CEST ISIN DE000A2BPNB1 AXC0284 2019-02-21/16:42