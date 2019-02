EMnifys Cloud-nativer Mobile Core unterstützt 1NCE, den weltweit ersten IoT Netzbetreiber, der eine Flat Rate für Low Bandwidth IoT Applikationen anbietet. Erst Anfang Februar hat 1NCE vermeldet, dass sie seit der Markteinführung vor fünf Monaten bereits über eine Million SIM-Karten verkauft haben. Entscheidendes Element für die Wirtschaftlichkeit und den Erfolg der Marktstrategie von 1NCE ist dabei die Zusammenarbeit mit EMnify. EMnifys Technologie in Verbindung mit dem Leistungsvermögen und den Netzzugängen von 1NCE ermöglichen eine herausragende Customer Experience zu konkurrenzlosen Preisen, womit alles, was Unternehmen traditionell von IoT Netzbetreibern erwarten konnten, neu definiert wird.

"Konnektivität war in der Vergangenheit ein eher komplizierter und verwirrender Aspekt der IoT Wertschöpfungskette," sagt Alexander P. Sator, CEO von 1NCE. "Alle verstehen Konnektivität als Selbstverständlichkeit, aber mit der zunehmenden Spezialisierung von Enterprise IoT Anwendungen können Kosten und Komplexität und damit auch Risiken wachsen, was nicht selten zu verzögerten oder abgebrochenen IoT Projekten führt. Wir haben diese Entwicklung zum Anlass genommen, eine radikal einfachere Lösung anzubieten. Während des Mobile World Congress 2018 unterzeichneten wir den Vertrag mit EMnify und nur sechs Monate später, im August 2018, waren wir bereits in der Lage, unsere Lösung im Markt einzuführen."

EMnify's einzigartige und skalierbare Technologie befähigt Communication Service Providers (CSPs) IoT Konnektivität über Funknetze als Cloud-nativen Dienst anzubieten. Frank Stöcker, EMnifys CEO, erläutert: "EMnify war weltweit das erste Unternehmen, das einen Cloud-nativen Full-stack Mobile Core für NB-IoT Konnektivität anbot mit 2G-, 3G-, und 4G-Netzzugang als Ausweichlösung. Da die EMnify Infrastrukturkomponenten speziell für die Cloud entwickelt wurden, ist der Dienst stets betriebsbereit und beliebig skalierbar und erzielt dabei den höchsten Grad an Sicherheit und Verfügbarkeit. Das dramatische Wachstum von 1NCE ist Zeugnis für die Stabilität und Viabilität unserer disruptiven Technologie."

"Mit EMnify als Partner, kann 1NCE seinen Kunden nahtlose Konnektivität über zahlreiche Zugangstechnologien und -standards anbieten. Wir stimulieren damit die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle mit sehr kurzen Markteinführungszeiten zu Preisen, die kommerziell äußerst attraktiv sind," stellt Alexander P. Sator fest.

Bitte besuchen Sie uns beim Mobile World Congress 2019 um herauszufinden, wie Ihr Geschäftsmodell mit EMnify Konnektivität gewinnen kann. Sie finden EMnify in Halle 7, Stand 7B81. 1NCE finden Sie in Halle 1, Stand 1.E.82.

Über 1NCE GmbH: Als IoT-natives Unternehmen ist 1NCE der erste Tier-1-IoT-Carrier. 1NCE hilft seinen Kunden, neue IoT-Implementierungen so schnell und einfach wie möglich zu implementieren, dank der einzigartigen 1NCE Lifetime Fee der weltweit ersten IoT-Flatrate, die 500 MB Datenvolumen, 250 SMS, die SIM-Karte und den freien Zugriff auf die 1NCE Connectivity Management-Plattform über Web und API beinhaltet. Das Unternehmen bietet eine schnelle, sichere und zuverlässige IoT-Netzanbindung, die speziell für langlebige B2B-Anwendungen wie Asset Tracking, Tanküberwachung, Fahrzeugtelematik, Smart Metering und Abfallentsorgung entwickelt wurde.

Über EMnify EMnify ist ein Software-as-a-Service (SaaS) Unternehmen, welches das mobile Internet of Things (IoT) revolutioniert. Unser Konnektivitätsmanagement Service stellt Mobilfunkbetreibern, Unternehmen und Entwicklern global Technologie zur Verfügung, die "Dinge" im Internet of Things miteinander zu vernetzen. EMnify sind die ersten, die eine mobile Core Infrastruktur als nativen Cloud Service entwickelt haben. Dies ermöglicht Konnektivität auf eine sichere, zuverlässige und skalierbare Art und Weise, die so vorher unmöglich war. EMnify ist führend auf dem Weg in eine Zukunft ohne Kommunikationsbarrieren. Kunden aus mehr als 70 Ländern bedienen sich unserer Technologie, um innovative Geschäftsmodelle und IoT Anwendungen zu realisieren.

