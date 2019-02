Von Olaf Ridder

FRANKFURT (Dow Jones)--Um die Verschuldung wie angekündigt zu senken, trennt sich Heidelbergcement von einem Teil seiner Beteiligung am marokkanischen Baustoffkonzern Ciments du Maroc. Trotzdem bleibt der DAX-Konzern Mehrheitsaktionär. In einer Mitteilung heißt es, außerbörslich seien 7,8 Prozent des Aktienkapitals von Ciments du Maroc für rund 140 Millionen Euro an institutionelle Investoren in dem Land veräußert worden.

Der Anteil von Heidelbergcement sinkt dadurch auf 54,6 Prozent. Vorstandschef Bernd Scheifele bezeichnete Ciments du Maroc als strategisch wichtigen Bestandteil des eigenen Portfolios. "Wir beabsichtigen, langfristig Mehrheitsaktionär zu bleiben", erklärte er laut Mitteilung.

Im Sommer vergangenen Jahres hatte sich der Baustoffriese vorgenommen, sein Portfolio zu optimieren und dabei auch Geschäftsteile zu veräußern. Ziel ist eine Steigerung des Cashflows, mit dessen Hilfe auch die Konzernverschuldung gesenkt werden soll. "Wir sind damit weiterhin auf einem guten Weg, unser Ziel von 1,5 Milliarden Euro Erlösen aus Verkäufen bis Ende 2020 zu erreichen", so Scheifele.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 21, 2019 10:28 ET (15:28 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.