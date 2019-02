Hamburg (www.anleihencheck.de) - An den Rentenmärkten dies- und jenseits des Atlantiks gab es im Wochenverlauf weiterhin kaum Bewegung, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Zehnjährige Treasuries würden etwas unter 2,70% rentieren, ihre deutschen Pendants würden um die 0,10% pendeln. Die Seitwärtsbewegung resultiere aus dem Fehlen von Impulsen bei wichtigen Themen, wie zum Beispiel eindeutigen Ergebnissen bei den Handelsgesprächen zwischen den USA und China oder dem Brexit. Gleichzeitig würden die Risiken steigen, denn bei den derzeitigen Gesprächen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU über den Backstop im Brexit-Vertrag gebe es keine Fortschritte, sodass das Risiko für einen ungeordneten Brexit stetig zunehme. Diese Risiken seien zum Teil schon in den vergleichsweise niedrigen Renditen enthalten, zum Teil aber noch nicht. Wenn es tatsächlich am 29. März zu einem harten Brexit komme, dann dürften die Renditen deutlich nachgeben, die langfristigen Bundesanleihen könnten wieder in den negativen Bereich eindringen. ...

