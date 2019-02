Das Internetunternehmen Xing will mit einem neuen Firmennamen für frischen Wind sorgen. "New Work" soll auf der Hauptversammlung Anfang Juni diesen Jahres als neuer Unternehmensname vorgestellt werden. Unterdessen befindet sich die Xing-Aktie in einer Erholungsrallye. Seit Anfang des Jahres haben die Anteilsscheine bereits rund 25 Prozent an Boden gut gemacht.

