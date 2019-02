ZÜRICH (Dow Jones)--Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag mit kleinen Gewinnen geschlossen, nachdem deutlich höhere Aufschläge am Nachmittag abgeschmolzen waren. Hatte zunächst der Optimismus wegen guter Erwartungen an die Handelsgespräche zwischen Amerika und China gestützt, drehten die Kurse mit enttäuschenden US-Konjunkturdaten nach unten ab. Dennoch wurde die seit Jahresbeginn laufende Rally nochmals ein wenig verlängert. Der SMI markierte im Verlauf bei 9.372 Punkten ein Jahreshoch, und auch der Schlussstand war der höchste seit Jahresbeginn. Der SMI gewann 0,2 Prozent auf 9.334 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursgewinner und neun -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 54,53 (zuvor: 69,54) Millionen Aktien.

Swiss Re legten nach Zahlen zu. Der Rückversicherer ist es gelungen, die Bruttoprämien kräftig zu erhöhten. Händler hoben hervor, beim Reingewinn sei zu bedenken, dass auch hier noch die neuen US-GAAP-Richtlinen optisch belastet hätten und er nach alten Bilanzregeln viel höher ausgefallen wäre. Dazu dürfte die Kombination aus deutlichem Dividendenanstieg und Rückkaufprogramm honoriert werden. Die Aktie gewann 0,5 Prozent.

Nestle setzten den jüngsten Höhenlauf fort und rückten um weitere 1,4 Prozent vor. Seit Jahresbeginn liegt das Papier über 14 Prozent im Plus. Teilnehmer sehen eine Kombination von technischen und fundamentalen Faktoren. Zuletzt hatten die Mitte des Monats vorgelegten Jahreszahlen überzeugt, zugleich habe die Aktie einen wichtigen Widerstand überwunden.

UBS liefen nochmals abwärts, nachdem die Bank am Vortag in Frankreich eine 4,5 Milliarden Euro schwere Strafe wegen Geldwäsche aufgebrummt bekam. Die Bank wiederholte am Donnerstag, dass sie jedes kriminelle Fehlverhalten bestreitet. Die Experten der Credit Suisse gehen davon aus, dass die UBS nun vorsichtiger bei ihren geplanten Aktienrückkäufen agieren wird. Die UBS-Aktie verlor 1,2 Prozent.

