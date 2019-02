Köln (ots) - Digitalisierung ist dieses Jahr einer der Schwerpunkte der Bildungsmesse Didacta. Im Rahmen dieser größten Messe ihrer Art stellen die Assmann-Stiftung für Prävention und die Frankfurter Allgemeine Zeitung daher ihre neue Initiative Teens4Elderly vor. Das Projekt hilft Schulklassen und Familien dabei, digitale Medien für die Gesundheitsvorsorge zu entdecken.



Es gibt digitale Gesundheitstests zur Sensibilisierung, Apps für eine gesündere Ernährung, digitale Tracker für mehr Bewegung. Bei der Vielzahl an Angeboten verlieren Nutzer leicht den Überblick über die Validität der Informationen und sind überfordert. Die Assmann-Stiftung für Prävention und die Frankfurter Allgemeine Zeitung haben es sich mit ihrem neuen Projekt Teens4Elderly deshalb zur Aufgabe gemacht, die digitale Gesundheitskompetenz in der Schule und in der Familie zu stärken. Mit vereinten Kräften und der Unterstützung von Teens4Elderly lernen Enkel und Großeltern elektronisch verfügbare Gesundheitsinformationen abzurufen, zu verstehen und zu beurteilen. Sie werden so digital und in gesundheitlichen Fragen kompetent.



Der Wettbewerb von Teens4Elderly (www.teens4elderly.de)



Die langjährigen Kooperationspartner geben den Startschuss für Teens4Elderly mit einem gleichnamigen Wettbewerb. Ganze Schulklassen oder einzelne Enkel-Großeltern-Teams beschäftigen sich mit den Chancen und Risiken digitaler Gesundheitsinformationen auf dem Sektor der Prävention von Herzkreislauferkrankungen und fassen ihre Erfahrungen in einem Bericht zusammen. Die besten Berichte werden dann prämiert. Der Wettbewerb führt die Internetfertigkeiten von Schülerinnen und Schülern mit der Lebenserfahrung von Großeltern zusammen. Die Projektpartner begleiten den Wettbewerb fachlich, unterstützt werden sie dabei durch die Medienpädagogen von Helliwood media & education.



Gesundheit und Digitalisierung im Unterricht



Die Themen Gesundheit, Digitalisierung oder demographischer Wand sind direkt oder indirekt Bestandteil der Lehrpläne an deutschen Schulen und lassen sich in diversen Unterrichtsszenarien einbinden. Der bestehende Unterricht kann damit ohne großen zusätzlichen Aufwand die Grundlage für die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler am Wettbewerb von Teens4Elderly bilden. Interessierte Lehrkräfte können ihre Schulklassen jetzt auf dem Schulportal der F.A.Z. anmelden: www.fazschule.net. Der Wettbewerb endet im Sommer 2019.



OTS: Assmann-Stiftung für Prävention newsroom: http://www.presseportal.de/nr/113856 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_113856.rss2



Pressekontakt: Assmann-Stiftung für Prävention Gronowskistraße 33 48161 Münster Tel.: 0251 / 131 236 - 11 info@assmann-stiftung.de www.assmann-stiftung.de