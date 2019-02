Erstmalige Vorstellung der beiden neuen Produkte TOUCHsmart und Smart.3 auf dem Mobile World Congress 2019

Benutzerfreundliche Mobilkommunikation für die ältere Generation

Besuchen Sie emporia in Halle 8.1 an Stand 8.1B61

Laut einer Umfrage von emporia aus dem Jahr 2018 besitzen 31 Prozent der über 65-Jährigen ein Mobiltelefon mit Internetzugang. Bei den 65- bis 70-Jährigen ist es sogar jeder zweite. Inzwischen nutzen 85 Prozent der Smartphone-Nutzer über 65 Jahre WhatsApp oder andere Messenger-Dienste, um mit Bekannten und Verwandten in Kontakt zu bleiben. 59 Prozent der Enkelkinder nutzen WhatsApp, um mit ihren Großeltern zu kommunizieren.

emporiaTOUCHsmart

TOUCHsmart ist ein neues Klapp-Smartphone von emporia. Die Kombination aus Touchscreen und Hardware-Tastatur ist auf die Bedürfnisse der älteren Generation zugeschnitten. WhatsApp ist vorinstalliert und lässt sich über eine Kurzwahltaste starten. Die bekannte Notruffunktion von emporia, mit der auf Knopfdruck automatisch bis zu fünf Nummern angerufen werden können, sorgt für ein sicheres Gefühl.

emporiaSmart.3

Das neue Smartphone Smart.3 zeichnet sich durch eine klare Menüführung in modernem Design aus. Es ist auf der Rückseite mit einer 13-Megapixel-Kamera ausgestattet. Auf der Frontseite ist eine 8-Megapixel-Kamera und eine physische Home-Taste verbaut, die eine einfache Rückkehr zum Hauptmenü ermöglicht. Das Smartphone ist spritzwassergeschützt, und die Notfalltaste kann bei Bedarf mit einer gesonderten Batteriefachabdeckung abgedeckt werden. Im Lieferumfang des Smart.3 ist ein ausführliches Trainingsbuch erhalten, das alle wichtigen Funktionen erläutert.

emporiaSMARTCOVER

Das von emporia entwickelte Cover erleichtert die Bedienung von Android-Smartphones. Wird das Smartphone in die Hülle eingesetzt, kann der Nutzer die wichtigsten Funktionen über das Cover abrufen. Dies sind: Abheben und Auflegen, Kamera und Taschenlampe. Der Touchscreen lässt sich mit dem abnehmbaren Eingabestift zielgenau bedienen, der auf der Rückseite des Telefons befestigt wird. Der Halter des Eingabestifts dient gleichzeitig als Ständer, der das komfortable Betrachten von Fotos und Videos ermöglicht. In das Cover ist eine per Bluetooth ausgelöste Notruftaste integriert. Das emporiaSMARTCOVER kann für verschiedene Geräte angepasst werden und ist schon jetzt für das Samsung Galaxy A6 erhältlich.

Die emporiaApp

Senioren bekommen häufig von Familienangehörigen deren nicht mehr benötigte ältere Android-Smartphones. Die emporiaAPP ermöglicht die einfachere, intuitivere Bedienung solcher Smartphones. Sie stellt eine neue Benutzeroberfläche für handelsübliche Android-Smartphones bereit. Es handelt sich dabei um ein klar strukturiertes Touchscreen-Display mit großen, gut erkennbaren Symbolen.

Die emporiaAPP wird mit einem ausführlichen Trainingsbuch geliefert und ist im Fachhandel für 24,95 Euro erhältlich. Im Google Play Store wird die App ohne Trainingsbuch für nur 11,90 Euro angeboten.

"Mobiltelefone müssen optimal auf die Bedürfnisse der Nutzer zugeschnitten sein. Smartphones müssen sich vor allem einfach bedienen lassen und ein kontrastreiches Display haben. Auch große Tasten sind von Vorteil", so Eveline Pupeter, CEO von emporia Telecom. "Wir nehmen uns der Bedürfnisse älterer Menschen an und berücksichtigen diese, um die mobile Kommunikation zu erleichtern. Deshalb haben wir neue Produkte mit integriertem WhatsApp, einfacheren Benutzeroberflächen und besserer Erkennbarkeit entwickelt, die in diesem Jahr auf dem Mobile World Congress zu sehen sein werden."

Link zur Downloadseite für die Presse: https://www.emporia.eu/mwc2019

