Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem Jahreshoch am Mittag bei 11.454 Punkten schloss das Kursbarometer DAX mit einem kleinen Plus von 0,2 Prozent bei 11.423. Das Hü und Hott bei den Handelsgesprächen zwischen den USA und China veranlasst die Anleger zur Zurückhaltung. Ansonsten brachte erneut die Berichtssaison Bewegung in die Einzelwerte. Konjunkturdaten lieferten dagegen kein Kaufargument. So hat das Wachstum in der deutschen Wirtschaft im Februar zwar insgesamt zugelegt. Allerdings kaschierte der Aufschwung im Servicesektor die beschleunigte Talfahrt in der Industrie.

Solide Geschäftsentwicklung bei Deutscher Telekom

Keinen Aufreger lieferten die Zahlen der Deutschen Telekom, die Aktie schloss 0,4 Prozent im Plus. Die wesentlichen Kennzahlen für 2018 sind laut den Analysten der DZ Bank im Rahmen der Markterwartungen ausgefallen. Für das laufende Geschäftsjahr habe das Management weiteres Wachstum für das bereinigte EBITDA und den freien Cashflow in Aussicht gestellt. Wirecard stellten, wie bereits am Vortag, das Schlusslicht im DAX.

Bei den Henkel-Zahlen gab es laut Jefferies wenig Neues, da die Ergebnisse für 2018 und die Unternehmensprognose 2019 sich bereits in der Gewinnwarnung im Januar manifestiert hätten. Die Aktie gewann 1 Prozent. Der Windkraftanlagenhersteller Nordex (plus 9,5 Prozent) hat seine Mitte November vorsichtiger formulierten Ziele 2018 geschafft. Für 2019 sagt das Unternehmen dank des gut gefüllten Auftragsbuchs eine Belebung voraus.

Börsen strafen schlechte Nachrichten ab

Steigende Kosten für IT, Forschung & Entwicklung und neue Fabriken sind für die Analysten der UBS neben den schwachen Endmärkten der Hauptgrund für einen enttäuschenden Ausblick 2019 von Fuchs Petrolub (minus 7,4 Prozent).

Nach der Gewinnwarnung von Siltronic (minus 9 Prozent) senkte die Credit Suisse die Umsatz- und EBIT-Schätzungen für 2019 und 2020. Die Analysten bleiben bei ihrer Einschätzung, dass der Kapazitätsaufbau schnell vonstatten gehe bei einer gleichzeitigen Nachfrageverlangsamung. Das berge das Risiko eines Überangebots und in der Folge einer Preiskorrektur.

Nach dem Verfehlen der eigenen Margenprognose im abgelaufenen Jahr lassen politische und wirtschaftliche Unsicherheiten sowie hauseigene Produktionsprobleme den Lkw-Zulieferer SAF-Holland (minus 7,6 Prozent) für 2019 vorsichtiger werden.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 80,2 (Vortag: 74,1) Millionen Aktien im Wert von rund 3,06 (Vortag: 3,34) Milliarden Euro. Es gab 16 Kursgewinner, 13 -verlierer und eine unveränderte Aktie.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.423,28 +0,19% +8,19% DAX-Future 11.424,50 +0,16% +8,05% XDAX 11.427,47 +0,10% +8,00% MDAX 24.301,56 -0,41% +12,57% TecDAX 2.601,85 -0,53% +6,19% SDAX 10.866,47 +0,10% +14,27% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 166,12 -42 ===

February 21, 2019 11:50 ET (16:50 GMT)

