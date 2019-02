DAX-Anleger bleiben nervös, Henkel überzeugt mit Rekorddividende

Den heutigen Donnerstag verbrachte der DAX zumeist in der Gewinnzone. Allerdings hielten sich die Kursgewinne in Grenzen. Später rutschte das wichtigste deutsche Börsenbarometer zeitweise in die Verlustzone.

Das war heute los. Auf Anlegerseite bleibt die Hoffnung, dass sich China und die USA im Handelsstreit einigen werden. Das Warten sorgt jedoch vereinzelt für Nervosität. Auch ein Grund, warum der Start in den US-Handel heute negativ ausfiel. Schwache Konjunkturdaten waren hierzulande ebenfalls keine große Hilfe. Der IHS-Markit-Einkaufmanagerindex lag für die Eurozone im Februar bei 49,2 Punkten und damit erstmals seit vielen Jahren unter der Wachstumsschwelle von 50 Zählern. Ein weiteres Zeichen dafür, dass sich die Konjunktur in Europa abkühlt, was sich letztlich auf den Aktienmarkt negativ auswirken könnte.

Das waren die Tops & Flops. Im DAX gehörte die Henkel-Aktie (WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432) heute zu den Top-Performern. Der Persil-Hersteller musste für 2018 aufgrund von Wechselkursbelastungen einen leichten Umsatzrückgang auf 19,9 Mrd. Euro ausweisen. Allerdings überzeugte der Konzern Anleger offenbar mit einer Rekorddividende. Diese soll im Vorjahresvergleich um 3,4 Prozent auf 1,85 Euro je Vorzugsaktie steigen. Der Aktie brachte dies heute in der Spitze ein Kursplus von rund 1,5 Prozent ein.

