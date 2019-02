Die von Indigenen für Indigene organisierte Zusammenkunft soll bewährte Verfahren zur Wiederbelebung von Sprachen unterstützen

Anlässlich des von den Vereinten Nationen für 2019 ausgerufenen Internationalen Jahres der indigenen Sprachen werden die First Peoples' Cultural Foundation (FPCF, Kulturstiftung der ersten Völker) und der First Peoples' Cultural Council (FPCC, Kulturrat der ersten Völker) in Zusammenarbeit mit der kanadischen UNESCO-Kommission in diesem Sommer in British Columbia eine große internationale Konferenz zur Wiederbelebung indigener Sprachen abhalten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190221005760/de/

THEMA: Die Internationale Konferenz 2019 HELISET TTE S?ÁL 'Die Sprachen leben lassen' über indigene Sprachen wird für indigene Führungspersönlichkeiten, Sprachexperten, Sprechende, Lernende und Fürsprecher aus der ganzen Welt ein Forum sein, in dem alle Akteure feiern, einander Respekt erweisen und ihr Expertenwissen in der Wiederbelebung und Erhaltung indigener Sprachen austauschen sowie mehr über erfolgreiche Sprachprojekte in British Columbia erfahren können. Die Konferenz soll den Teilnehmern praktische Fertigkeiten und Kenntnisse vermitteln, mit denen sie die Arbeit zur Wiederbelebung indigener Sprachen unterstützen können, die sie in ihren Gemeinschaften und Organisationen leisten. TERMIN: 24. bis 26. Juni 2019 ORT: Victoria Conference Centre in Victoria, B.C., Kanada HIGHLIGHTS: Auf der Konferenz werden mehrere Workshop-Streams angeboten, unter anderem praktische Übungen rund um die Themen Eintauchen in indigene Sprachen, Archivierungs- und Dokumentationstechniken, Sprachpolitik und -gesetzgebung, Planung von Wiederbelebungsprogrammen, Modelle für die Sprachwiederbelebung und -erziehung, Sprache und Technologie sowie Geschichtenerzählen.

Die Vereinten Nationen erklärten 2019 zum Jahr der indigenen Sprachen als wichtigen Mechanismus, um die internationale Öffentlichkeit für den kritischen Verlust indigener Sprachen zu sensibilisieren und auf die dringende Notwendigkeit aufmerksam zu machen, diese Sprachen zu erhalten, wiederzubeleben und zu fördern und auf nationaler und internationaler Ebene dringende und koordinierte Maßnahmen zu ihrem Schutz zu mobilisieren.

Indigene Sprachen in aller Welt sind weiterhin in alarmierendem Tempo auf dem Rückzug. Etwa 40 Prozent der schätzungsweise 6.700 weltweit gesprochenen Sprachen sind heute vom Verschwinden bedroht. Die Tatsache, dass die meisten von ihnen indigene Sprachen sind, gefährdet die Kulturen und Wissenssysteme, zu denen sie gehören.

Weitere Informationen über die

Konferenz HELISET TTE S?ÁL - 'Die Sprachen leben lassen' finden Sie auf der Konferenz-Website fpcflanguageconference.com sowie in der Pressemeldung zur Konferenzankündigung: https://www.fpcflanguageconference.com/uploads/1/2/3/3/123316897/fpcf_fpcc_iyil_conference_-_launch_nr_-_final-_02.13.2019_-_english.pdf

'Die Sprachen leben lassen' Website zum Internationalen Jahr der UNESCO der indigenen Sprachen: en.iyil2019.org

Über die First Peoples' Cultural Foundation:

Die First Peoples' Cultural Foundation ist eine von den First Nations geführte, gemeinnützige Non-Profit-Organisation zur Unterstützung von Basismaßnahmen zur Wiederbelebung indigener Künste, Sprachen und Kulturen, die in British Columbia, (Kanada) einzigartig sind. Weitere Informationen finden Sie unter fpcf.ca

Über den First Peoples' Cultural Council:

Der First Peoples' Cultural Council ist ein von den First Nations geführtes und auf Provinzebene tätiges öffentliches Unternehmen, das den Auftrag hat, die Wiederbelebung indigener Sprachen, Künste und Kulturen und des indigenen Erbes in British Columbia (Kanada) zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter fpcc.ca

Über die kanadische UNESCO-Kommission:

Die kanadische UNESCO-Kommission fungiert als Bindeglied zwischen den Kanadiern und der Arbeit der UNESCO, der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Weitere Informationen finden Sie unter ccunesco.ca

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190221005760/de/

Contacts:

Alex Russell

Kommunikationsberater

First Peoples' Cultural Foundation

604-562-9262

alex@russellstrategy.com



Medienvertreter, die eine Akkreditierung für diese Veranstaltung erhalten möchten, wenden sich bitte an:

media@fpcflanguageconference.com