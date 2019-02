Es gibt auf diesem Planeten nicht viele Menschen, die sagen können, dass sie noch nie von ABBA gehört haben. Neben den wundervollen Stimmen von Agnetha Fältskog und Anni-Fried Lyngstad haben die beiden Musiker Björn Ulvaeus und Benny Andersson auch die wunderbarsten Lieder geschrieben, die nicht nur mit Charm und Eleganz komponiert wurden, sondern auch so atemberaubend schön und unvergeßlich sind, dass sie beim Publikum immer ankommen werden.

Für die dänische Interpretin, BILLBOARD Hot 100-Künstlerin, Komponistin und Liedtexterin Lecia Jonsson ist ABBA viel mehr als nur eine Inspiration gewesen. Lecia war Teil desselben melodischen Universums wie ABBA und hat sich als eine Hälfte des Duos LECIA LUCIENNE mit vielen Alben einen Namen gemacht. Später hat Lecia es dann mit LABAN, einem anderen Partner, in die BILLBOARD HOT 100 in den Vereinigten Staaten geschafft und mehr als 1,5 Millionen Alben in 48 Ländern in aller Welt verkauft.

Lecias Identität wird geprägt durch ihre reine Stimme und ihr großartiges Gespür für das Schreiben von einzigartigen Liedern, die von großer melodischer Substanz sind. Wenn irgendjemand in geeignet ist, ein Lied zu Ehren der Musik von ABBA zu schreiben, dann ist es definitiv Lecia.

In Zusammenarbeit mit dem Produzenten Sten Lindegaard nimmt MoveOver, eine von Lecia gegründete Studiogruppe, diesen Song nun auf, mit dem sie auch auftritt.

Neben Lecia beinhaltet die Gruppe auch verschiedene andere Künstler wie beispielsweise Lucienne Holritz, dem ehemaligen Duo-Partner von Lecia.

Im Text von "ABBA We Love You Forever? geht es darum jung zu sein, das Leben mit der Musik von ABBA im Ohr zu entdecken, sich zu verlieben, darauf zu hoffen, den Richtigen bzw. die Richtige zu finden, zu "Dancing Queen? dahinzuschweben und sich unsterblich in den spanischen Freiheitskämpfer "FERNANDO? zu verlieben.

Das Lied fängt den Sound des legendären schwedischen Quartets gut ein, ohne diesen zu kopieren. Auch mit dem Text hat sie großartige Arbeit geleistet, weil er auf sehr elegante und natürliche Weise auf verschiedene Lieder von ABBA Bezug nimmt und Lieder zusammenfügt, die aus Liebe entstanden sind und über eine gute Melodie verfügen süße Musik liegt in der Luft.

Titel: "ABBA We Love You Forever?/Single

Musik Text: Lecia Jonsson

Interpret:MoveOver

MoveOver/Gesang: Lucienne Holritz /Lecia Jonsson

Produzenten: Sten Lindegaard/Lecia Jonsson

Int. Erscheinungsdatum: 21. Februar 2019

Label: CreaRecords/www.crearecords.com

Musikvideo: https://www.youtube.com/watch?v=DVIXrCV-aDM

Der Song kann heruntergeladen werden von www.iTunes.com/www.Spotify.com und anderen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190221005786/de/

Contacts:

CreaRecords

Lecia Jønsson

Kalvehave 8A

4100 Ringsted

Dänemark

www.crearecords.com

Tel.: +45 2336 5810 /4353 9707

E-Mail: press@crearecords.com / LJ@crearecords.com