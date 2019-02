REDWOOD CITY, Kalifornien, die auf Verlage ausgerichtete Verkäuferplattform für eine Zukunft mit frei zugänglichen digitalen Medien, hat heute die Einführung von OpenBid bekanntgegeben, einer bahnbrechenden Lösung, die programmatische Inhalte in den Vordergrund stellt und App-Publishern und -Entwicklern einen Zugang zu Budgets für programmatische Inhalte auf der Nachfrageseite und Werbebudgets von Marken bietet.



Verbraucher auf der ganzen Welt interagieren zunehmend über mobile Geräte mit den Medien und viele Werbetreibende für Marken setzen inzwischen auf In-App-Werbung, um dieses sehr engagierte Publikum zu erreichen. Viele konzentrieren ihre Budgets auf automatisierte Einkaufskanäle wie offene und private Marktplätze. Über 90 Prozent der Medienkäufer weltweit planen, ihre Budgets für programmatische In-App-Direktwerbung für 2019 zu erhöhen (Forrester Consulting). Viele App-Entwickler konnten jedoch das wachsende Interesse von Werbetreibenden für Marken finanziell nicht vollständig erschließen, da sie sich auf herkömmliche Partner für die Vermittlung von Werbung auf Mobilgeräten verlassen, die weder über das Fachwissen noch über tiefgreifenden Zugang zu den Budgets für programmatische Inhalte verfügen.

OpenBid bietet Entwicklern von mobilen Apps das volle Potenzial der wachsenden Möglichkeiten im Bereich der programmatischen Werbung. PubMatic nutzte seine strategischen Beziehungen mit über 200 Nachfragequellen - unter anderem auch bevorzugt Angebotsoptimierungsgeschäfte - um App-Entwicklern einen beispiellosen Zugang zur Nachfrage nach programmatischen Inhalten zu bieten. Die umfassende Expertise des Unternehmens in Bezug auf Innovationen im Bereich der Header-Gebote und fortschrittliche Direktvertriebsmodelle für programmatische Inhalte ermöglicht die Effizienz und Leistung von einheitlichen Auktionen in einem einzigen SDK.

Bisher war das Verwalten mehrerer Nachfragepartner ein manueller Prozess, der Ressourcen für die Softwareentwicklung, Änderungen an der Anwendung und die Übermittlung an den App Store oder Google Play erfordert. Alternativ können mit dieser schlanken Lösung viele dieser Hindernisse beseitigt werden, indem über die cloudbasierte Partnerverwaltung, die in die Infrastruktur von PubMatic eingebettet ist, Zugriff auf eine steigende Nachfrage ermöglicht wird.

"Monetarisierungslösungen nach dem Wasserfallprinzip, die in In-App-Umgebungen noch immer weit verbreitet sind, sind im Web inzwischen kaum noch anzutreffen", sagte Evan Simeone, SVP-Produktmanagement von PubMatic. "OpenBid ist ein SDK, das in erster Linie für programmatische Inhalte konzipiert wurde, Optimierungen für ein verbessertes Benutzererlebnis enthält und einen erhöhten Wettbewerb um das In-App-Werbeinventar ermöglicht. Die Abflachung des Wasserfalls durch Header-Gebote und Echtzeit-Preisdaten unterstützt Verlage dabei, Umsatz und Gewinn über die Nachfrage ihrer aktuellen Vermittlungspartner hinaus zu steigern. Durch die Bereitstellung aller Vorteile von programmatischen Inhalten können wir App-Entwicklern bessere Monetarisierungsmöglichkeiten bieten."

Als führende Omni-Kanal-Verkäuferplattform nutzt PubMatic die Breite und Tiefe seiner Plattform für programmatische Inhalte und sein Know-how im Bereich der Header-Gebote, um Lösungen für mobile App-Umgebungen bereitzustellen.

"PubMatic ist führend im Bereich der programmatischen Werbung und wir freuen uns darauf, mit dem Angebot des Unternehmens eine optimierte Anzeigennachfrage für Entwickler und ein optimiertes Anzeigeninventar für Werbetreibende zu schaffen, die ein engagiertes und responsives Zielpublikum über mobile Spiele und Apps erreichen möchten", sagte Matt Barash, VP of Strategy & Business Development bei AdColony. "Wir freuen uns, mit PubMatic zusammenzuarbeiten, da wir weiterhin innovative Monetarisierungslösungen für App-Publisher und -Entwickler anbieten wollen."

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://pubmatic.com/products/openbid.

