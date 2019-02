Ultivue, Entwickler von Assays zur Identifikation und Quantifizierung von Gewebebiomarkern für Pathologie- und translationale Forschungslabore, hat seine kommerzielle Präsenz durch eine hundertprozentige europäische Tochtergesellschaft erweitert und Luigi Pirovano zum General Manager berufen. Pirovano ist eine internationale Führungskraft mit umfangreicher Erfahrung in der Leitung des europäischen Diagnostik- und Life-Science-Geschäfts und wird für die Führung der neuen Tochtergesellschaft Ultivue EMEA Srl mit Sitz in Mailand (Italien) verantwortlich sein.

"Durch die Gründung einer europäischen Tochtergesellschaft wird eine ausgezeichnete Struktur zur Unterstützung der erweiterten kommerziellen Aktivitäten von Ultivue in ganz Europa sowie eines intensiven und effizienten Kontakts mit der biomedizinischen Gemeinschaft geschaffen", sagte Philippe Mourere, Senior Vice President of Commercial Operations von Ultivue. "Ultivue wird aufgrund der beachtenswerten Erfolge von Luigi in der Leitung der Life-Science- und Diagnostik-Aktivitäten die Umsetzung des Geschäftsplans energisch fortsetzen können."

Luigi Pirovano verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Regulierung, Geschäftsentwicklung, kaufmännische Betriebsführung und Geschäftsleitung. Vor seinem Wechsel zu Ultivue hatte Pirovano verschiedene leitende Positionen in Europa inne, zuletzt als Managing Director beim 2016 von Bio-techne übernommenen Unternehmen Advanced Cell Diagnostics und bei der Panomics Inc., die 2008 von Affymetrix übernommen wurde. Davor war Pirovano über 20 Jahre lang als Managing Director für Italien bei Bio Rad Laboratories tätig, einem globalen Entwickler von Produkten für die Bereiche Forschung für Life Science und klinische Diagnostik.

"Ultivue EMEA ist ein voll funktionsfähiges Unternehmen, das über eine direkte Wissenschafts- und Geschäftspräsenz in Großbritannien, Deutschland, der Schweiz, Österreich, Frankreich und Italien verfügt. Ich freue mich sehr, den Betrieb von Ultivue in Europa zu leiten. Ich bin fest entschlossen, gemeinsam mit dem bereits bestehenden ausgezeichneten europäischen Team unseren Kunden und wissenschaftlichen Mitarbeitern eine exzellente Betreuung und hervorragende Beziehungen zu bieten", sagte Luigi Pirovano, General Manager, Ultivue EMEA.

Ultivue EMEA begrüßt die Gelegenheit zum Austausch mit der biomedizinischen Gemeinschaft auf dem nächsten Next Gen Immuno-Oncology Congress in London (Großbritannien), der vom 14. bis 15. März 2019 stattfindet.

Über Ultivue

Durch Entwicklung eines Einzelsatzes neuartiger, proprietärer Reagenzien, die sowohl für Biomarkerentdeckungen (höherer Anteil, geringer Durchsatz) als auch translationale Forschung (geringerer Anteil, hoher Durchsatz) verwendet werden können, leitet Ultivue die gewonnenen Einsichten aus der Forschung direkt an sein Pathologielaboratorium weiter. Die UltiMapper Multiplex-Assays von Ultivue zur Anwendung für Gewebeproben (Biopsie) ermöglichen die gleichzeitige Quantifizierung mehrerer Biomarker mit subzellulärer räumlicher Auflösung und lassen sich problemlos in traditionelle Immunhistochemie-Workflows integrieren. Translationale und klinische Forscher verwenden UltiMapper-Assays, um komplexe Biologien zu beleuchten und ihren klinischen Nutzen als medizinische Präzisionsforschungsinstrumente zu demonstrieren. Ultivue erweitert sein UltiMapper-Assay-Produktportfolio und sein Angebot an Auftragsforschungs-Serviceleistungen, um ein umfassendes Set an medizinischen Präzisionslösungen für die Onkologieforschung und Schwerpunktgebiete anderer Therapiefelder bereitstellen zu können.

Ultivue unterhält seinen Hauptsitz in Cambridge im US-Bundesstaat Massachusetts. Weitere Informationen finden Sie unter www.ultivue.com

Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Anwendung in diagnostischen Verfahren.

