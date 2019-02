An Osteuropas wichtigsten Börsen ist es am Donnerstag abwärts gegangen. Lediglich die Budapester Börse meldete leichte Gewinne.

In Moskau verlor der RTSI Index 0,49 Prozent auf 1188,60 Punkte. in Warschau fiel der Wig-30 um 0,87 Prozent auf 2681,39 Punkte. Der breiter gefasste Wig fiel um 0,78 Prozent auf 59 938,07 Zähler. Fast alle polnischen Standardwerte schlossen am Donnerstag mit Verlusten.

An der Prager Börse ging es mit dem Leitindex PX um 0,86 Prozent auf 1058,89 Punkte nach unten. Größere Abgaben gab es bei Erste Group , die Titel des Bankhauses fielen um gut 3 Prozent. Die Aktien des Stromkonzerns CEZ verloren 1,62 Prozent. Die größten Gewinner unter den Standardwerten waren Stock mit einem Plus von 1,05 Prozent.

In Budapester Börse stieg der ungarische Leitindex Bux dagegen um 0,34 Prozent auf 40 721,48 Punkte. Gesucht waren unter den Schwergewichten Aktien von Gedeon Richter. Die Papiere des Pharmakonzerns legten um 1,85 Prozent zu. OTP Bank stiegen um 0,77 Prozent. Schwach notierten hingegen Aktien des Ölkonzerns Mol und der Magyar Telekom ./mik/APA/bek

