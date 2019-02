Banken und Kartenunternehmen bemühen sich redlich, den Deutschen das Zahlen mit Karte oder Smartphone mit digitalisierter Karte schmackhaft zu machen. Doch noch immer zahlen die Deutschen lieber bar. Das ist sogar oft schneller und günstiger, wie eine aktuelle Studie zeigt.Cash zahlen ist nicht nur beliebt, es spart auch Zeit und Geld. Das zeigt eine aktuelle Untersuchung der Deutschen Bundesbank mit dem EHI Retail Institute. ""An der Ladenkasse ist die Barzahlung noch immer das schnellste und kostengünstigste Zahlungsmittel"", sagte Bundesbank-Vorstandsmitglied Johannes Beermann bei der Vorstellung der Studie. Jährlich werden im deutschen Einzelhandel rund 20 Milliarden Zahlungen getätigt. ""Drei von vier Zahlungen an der Ladenkasse werden bar abgewickelt"", so Beermann. Aber es werden eher kleinere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...