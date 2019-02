The following instruments on XETRA do have their last trading day on 21.02.2019

ISIN Name



CA24356D1015 DECLAN COBALT INC.

FR0010204081 LYX.CH.ENT.(HSCEI)U.E. A

FR0010270033 LYX.C.T.R./C.CRB TRUE A

FR0010312124 LYX.MSCI AC APXJ.UETF A

FR0010346205 LYX.CTR/C.CRB E-E UE A

FR0010361675 LYX.HONG KONG(HSI)U.ETF D

FR0010361691 LYX.MSCI KOREA U.ETF CEO

FR0010444786 LYX.MSCI TAIWAN U.ETF A

FR0010652867 LYX.MSCI AC AXJ.U.ETF A

IL0010823388 ORBOTECH LTD IS -,0014

KYG215AE1053 CHINA TAIFENG BED. HD-,10