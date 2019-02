Mit zwei europäischen Einrichtungen zur Versorgung von Schießplatzkunden auf dem ganzen Kontinent verfügt Meggitt Training Systems über die neuesten virtuellen Produkte und Produkte mit scharfer Munition, die vom 8. bis 11. März 2019 auf der IWA Outdoor Classics (Stand Nr. 3-211) in der deutschen Stadt Nürnberg vorgestellt werden.

Als seit neun Jahrzehnten führendes Unternehmen bei Konzeption, Ausrüstung und Installationen für Schießplätze der Polizei, des Militärs und kommerzielle Zwecke verfügt Meggitt Training Systems über Erfahrung mit mehr als 13.000 Schießplatzsystemen weltweit, darunter mehr als 75.000 Live-Feuer-Zielsysteme auf 122 Militärstützpunkten.

"Meggitt versteht und bedient die einzigartigen Anforderungen für Übungen mit scharfer Munition in Europa, auch dank unserer regionalen Standorte in Ashford und Waardenburg", so Mark Mears, Geschäftsführer von Meggitt Training Systems Ltd. "Teilnehmer der IWA Outdoor Classics sind herzlich eingeladen zu erfahren, wie unser einzigartiges Fachwissen die Planung und den Bau neuer und modernisierter Schießstände unterstützen kann."

Zu den auf der IWA ausgestellten Produkten von Meggitt gehört Folgendes:

Das Zielprojektionsssystem XWT ProImage revolutioniert Standbild- und Videoziele für Raumschießanlagen. Das System besteht aus einem kompakten Videoprojektor und einer Kamera, die an den XWT-Zielträger von Meggitt angebracht wird. Kabellos verbunden mit einer 10-Zoll-Schienenkontrolleinheit hinter der Feuerlinie, projiziert XWT ProImage vom Nutzer hochgeladene digitale Videos und Standbilder auf Ziele aus weißem Papier oder Karton. Die eingebaute Kamera bietet eine ständige Nahansicht des Ziels für sofortige Rückmeldung. XWT ProImage lässt sich mit dem XWT verbinden und darüber aufladen und enthält auch einfach austauschbare Batterien für durchgehenden Betrieb.

Der GranTrap , ein Kugelfang aus granuliertem Gummi , nutzt weiches Material, um auftreffende Salven zu stoppen und sie größtenteils intakt aufzufangen. Dies minimiert die Belastung der Luft mit Bleipartikeln, verhindert zurückprallende Splitter sowie Querschläger und mindert den beim Aufprall entstehenden Lärm. Das wiederum führt zu saubereren und sichereren Schießplätzen und optimiert die Rückgewinnung von Kugeln und die Recycling-Verfahren.

Das Multi-Function Stationary Infantry Target bietet eine Konfiguration mit fest installiertem Zielkopf, der auf Treffer oder ein vorprogrammiertes Szenario reagieren kann, mit dem sichergestellt wird, dass die Auszubildenden die Zielaktionen nicht vorhersehen können. So wird ein realistisches Umfeld für Operationen in bewohntem Gebiet und Spezialübungen geschaffen. Das System wird über Funkfrequenz, Kabelverbindung oder Ethernet-Steuerung betrieben und bietet so große Flexibilität hinsichtlich Anlagengestaltung und -nutzung. Die diesjährige Ausstellung wird die LOMAH-Technologie (Location of Miss and Hit) umfassen.

Möchten Sie an der IWA Outdoor Classics eine Vorführung der Angebote von Meggitt für scharfe Munition sehen und mit einem Meggitt-Vertreter sprechen, besuchen Sie Stand Nr. 3-211 oder vereinbaren Sie ein Treffen unter https://meggitttrainingsystems.com/about/request-a-meeting-with-meggitt-training-systems/.

Über Meggitt Training Systems

Meggitt Training Systems, Hersteller der Technologien FATS und Caswell, ist eine Abteilung von Meggitt PLC und der führende Anbieter integrierter Schulungssysteme mit scharfer Munition und virtuellen Waffen. Nach der Übernahme der virtuellen Schulungssysteme der Marke FATS und der Schießanlagen und Zusatzleistungen für scharfe Munition von Caswell International hat Meggitt Training Systems seine Kapazitäten auf Grundlage der Arbeiten dieser beiden Branchenführer weiter ausgedehnt. Weltweit sind über 13.600 Schießanlagen für scharfe Munition sowie 5.100 virtuelle Systeme von Meggitt im Einsatz, wo Streitkräfte, Strafverfolgungsbehörden und Sicherheitsdienste die Einschätzung sowie Erfassung von Situationen sowie ihre Treffsicherheit trainieren können.

Meggitt Training Systems beschäftigt an seinem Hauptsitz in Atlanta und in seinen Einrichtungen in Orlando, Kanada, dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden, den VAE sowie in Australien und Singapur über 400 Mitarbeiter. Das Unternehmen kann überall auf der Welt Servicepersonal für Ausbilderschulungen, Systeminstallationen und Wartung bereitstellen.

Über Meggitt PLC

Meggitt PLC hat seinen Hauptsitz im Vereinigten Königreich und ist als internationaler Konzern in Nordamerika, Europa und Asien aktiv. Meggitt ist bekannt für die Entwicklung spezialisierter Technik für extreme Umgebungen. Das Unternehmen ist weltweiter Marktführer in der Luftfahrt-, Rüstungs- und Energieindustrie und beschäftigt in über 50 Fertigungsanlagen und regionalen Niederlassungen weltweit knapp 11.000 Mitarbeiter.

