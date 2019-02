FRANKFURT (Dow Jones)--Wirecard-Chef Markus Braun geht davon aus, dass sich der Aktienkurs seines Unternehmens bald erholen wird. In einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) sagte Braun, die Kursschwankungen der Aktie hätten keinen fundamentalen Grund. Operativ laufe es für Wirecard weiterhin sehr stark.

Zu den in der Financial Times erhobenen Vorwürfen sagte Braun, die interne Untersuchung sei weitestgehend abgeschlossen: "Deshalb kann ich heute schon sagen, dass an den Vorwürfen nichts dran ist." Er wolle aber nicht der exteren Prüfung vorgreifen. Braun sagte auch, er habe von der Bafin keine Schutzmaßnahmen gefordert. Die Finanzaufsicht Bafin hatte im Anschluss an Kurstturbulenzen der Wirecard-Aktie ein Leerverkaufsverbot erlassen.

February 21, 2019 16:31 ET (21:31 GMT)

