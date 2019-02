IRW-PRESS: True Leaf Medicine International Ltd.: True Leaf schließt Finanzierungsvereinbarung über Wandelanleihe mit The Lind Partners ab

VERNON, BC - 21. Februar 2019 - True Leaf Medicine International Ltd. (True Leaf oder das Unternehmen) (CSE: MJ) (OTCQB: TRLFF) (FWB: TLA), eine führende globale Wellness-Marke im Bereich Cannabis und Hanf für Haustiere, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen seine zuvor angekündigte Finanzierung über die Ausgabe einer Wandelanleihe im Wert von 4.500.000 Dollar brutto abgeschlossen hat.

Über True Leaf

True Leaf ist eine führende globale Wellness-Marke im Bereich Cannabis und Hanf für Haustiere. Inspiriert von der bedingungslosen Liebe, die uns unsere Haustiere jeden Tag schenken, erwidern wir diese Liebe durch unsere Wellness-Produkte für Haustiere, die den Erhalt und den Schutz der Vitalität unserer vierbeinigen Gefährten fördern. Return the Love ist die Botschaft, die unser Geschäft bestimmt und im Mittelpunkt unserer Werte steht, die darauf abzielen, Haustiere und ihre Halter glücklich zu machen.

www.trueleaf.com

Über The Lind Partners

The Lind Partners ist ein institutioneller Fondsmanager mit Sitz in New York, dessen Hauptaugenmerk auf Small- und Mid-Cap-Unternehmen mit einem Listing in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien und dem Vereinigten Königreich gerichtet ist. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf wachstumsstarken Sektoren wie Bergbau, Öl und Gas, Biotechnologie und Technologie. The Lind Partners hat mehr als 70 Direktinvestitionen im Gesamtwert von über 850 Millionen Dollar getätigt und sich einen Ruf als flexibler und unterstützender Kapitalpartner für die Unternehmen aufgebaut, in die sie investieren.

www.thelindpartners.com

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Ansprechpartner für Medien:

Paul Sullivan

Director, Public Relations

Paul@trueleaf.com

Tel: 604-685-4742

Mobil: 604-603-7358

Ansprechpartner für Anleger:

Kevin Bottomley (Kanada)

Director und Corporate Relations

Kevin@trueleaf.com

Mobil: 778-389-9933

Joe Green (US)

Edison Advisors

jgreen@edisongroup.com

Tel: 646-653-7030

Mobil: 917-575-7089

