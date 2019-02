"Rhein-Zeitung" zum Digitalpakt von Bund und Ländern:

"Der Teufel liegt wie meist im Detail. Denn neben der fehlenden digitalen Hardware gibt es ein massives Personalproblem an den Schulen: Viele Lehrer, vor allem die älteren, sind nicht dafür ausgebildet und daher oft auch nicht in der Lage, modernste Computertechnik und Software so im Unterricht einzusetzen, dass Kinder fit für die digitale Zukunft werden. Viele Schüler sind da wohl fähiger als ihre Lehrer. Zu befürchten ist, dass von den Schulen gekaufte Geräte und die Möglichkeiten des Internets in der Praxis zu wenig genutzt oder ausgereizt werden können."/yyzz/DP/he

AXC0009 2019-02-22/05:35