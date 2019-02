"Volksstimme" zur Debatte um Marine-Schulschiff:

"Die Seemacht Deutschland braucht dringend ein Schulschiff, meint der Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels. Es müsse aber nicht unbedingt die "Gorch Fock" sein. Man könnte auch sagen: Nach alle dem kommt sie auf keinen Fall mehr in Frage. Die verfehlte Sanierung ist ein Ding fürs wehrpolitische Tollhaus. Mit der Insolvenz der Werft kommt noch ein Wirtschaftskrimi obendrauf. Nehmt die "Gorch Fock" endlich vom Dock!

Bei einer Verschrottung der Bark würden rund 70 Millionen Euro in der Weser versenkt werden. Das wäre bitter, Summe und Begleitumstände bedürfen dringender Aufklärung. Doch fröhlich weiter Steuergeld ins Blaue hinein zu verprassen, wäre unverantwortlich. Die "Gorch Fock" ist ersetzbar. Die Bundesmarine könnte sich bei Verbündeten einmieten. Oder einen neuen Segler erwerben. Der Stolz der Flotte misst sich daran, was die Marinesoldaten leisten können, und nicht am Glanz eines aufpolierten Nostalgie-Seglers."/yyzz/DP/he

