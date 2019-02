"Neue Osnabrücker Zeitung" zu Taxifahrer-Protesten:

"Im Sinne des Umweltschutzes machen die Leerfahrten, zu denen die Fahrdienste nach jedem Auftrag bisher verpflichtet sind, keinen Sinn. Auch wird es höchste Zeit, dass die Mobilitätsbranche die digitalen Möglichkeiten voll ausschöpft. Längst können über Apps wie Blabla-Car spontan Fahrgemeinschaften gebildet werden. Das spart nicht nur bares Geld. Auch die Belastung für die Umwelt ist geringer, wenn sich Pendler ein Auto teilen. Die Politik darf jedoch nicht nur Hürden im Mobilitätsmarkt abbauen. Besonders in puncto Bezahlung der Fahrer müssen klare Vorgaben für Uber und Co her, die unweigerlich auf den deutschen Markt drängen werden. Andernfalls gehören die Fahrer der privaten Unternehmen schnell zu den Verlierern der Liberalisierung."/yyzz/DP/he

AXC0014 2019-02-22/05:35