WIRECARD - "Unser Aktienkurs wird sich bald erholen", sagte Markus Braun, der Vorstandsvorsitzende des Zahlungabwicklers Wirecard. Das operative Geschäfts laufe weiterhin "sehr stark". "Wir konzentrieren uns auf eine überzeugende Geschäftsentwicklung. Wir lassen uns darin nicht von der Börsenentwicklung stören". (FAZ S. 24)

INNOGY - Eon und RWE könnten in Kürze die erste Hürde bei dem geplanten Mega-Deal zur Aufteilung von Innogy nehmen. Die EU-Kommission werde RWE wohl die Übernahme der Ökostromgeschäfte von der Tochter Innogy und von Eon im Gesamtwert von rund 13 Milliarden Euro ohne Auflagen genehmigen, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. RWE und Eon hatten im März 2018 die Zerschlagung von Innogy vereinbart. (Börsen-Zeitung S. 9)

DEUTSCHE TELEKOM - T-Systems war lange das Sorgenkind der Deutschen Telekom. Unter dem Sanierer Adel Al-Saleh wurde ein Sparprogramm mit dem Abbau Tausender Stellen aufgelegt. Von unprofitablen Geschäften will sich der CEO trennen. Dafür will er Zukunftsfelder deutlich ausbauen. Er sieht sich auf Kurs, um 2020 wieder Gewinn zu machen. Dafür will er sich notfalls von Geschäften trennen. (Handelsblatt S. 25)

February 22, 2019

