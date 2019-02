San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - VVDN Technologies, einer der führenden ODM mit Sitz in Indien, wird zusammen mit der treibenden Kraft beim adaptiven und intelligenten Computing Xilinx auf dem MWC 2019 die Irya- SmartNIC-Lösung mit halber Höhe und halber Länge (HHHL) auf Basis von Xilinx Virtex UltraScale+ FPGAs vorstellen. Irya- SmartNIC (halbe Höhe, halbe Länge) kann Funktionen wie virtuelles Switching, Sicherheit und Rechenaufgaben für dynamische Workloads in der cloudvernetzten Infrastruktur beschleunigen. Mit Software im Telekommunikations-Rechenzentrum und Kommunikationsanwendungen werden Leistung und Effizienz gegenüber generischen NIC dramatisch verbessert (bis zu 10-fach). Die flache und stromsparende SmartNIC eignet sich ausgezeichnet für den Telekommunikations-Edgemarkt, einschließlich kabelgebundener und kabelloser Cloud-Anwendungen wie Wireless L1 (Codec-Funktionalität) und L2 (PDCP, GTP usw.) Offloads, Sicherheit (IPSec, SSL, Flow-Klassifikationen) sowie bedarfsgerechten Offloads.



Xilinx und VVDN haben es geschafft, durch die Kombination dieser SmartNIC mit COTS-Servern die Leistungsfähigkeit von Highend-Offload-Funktionen zu demonstrieren.



Die Lösung beinhaltet die folgenden Highlights:



- Baugröße - halbe Höhe und halbe Länge mit Einzelsteckplatz-Format (flaches Format) - Arbeitsspeicher - 2 x 72-Bit DDR4-Speicher mit 2400 MTPS und maximaler Dichte von 8 GB pro Kanal - Schnittstellenunterstützung - 2 X QSFP28+ und PCIe Gen3.0 X 16 Host-Schnittstelle - Konnektivitätsanschlüsse - 2 x QSFP28+ - Sprachen - VHDL/Verilog, P4 - Verfügbarkeit auf FPGA-Plattformen - Xilinx Virtex Ultrascale+ VU9P und VU7P Optionen - Referenzanwendungen - OVS Offload, SSL Offload, Packet Broker N/W Analyzer.



"VVDN begrüßt die Kollaboration mit Xilinx an zukunftsweisenden Technologien für das Telekommunikations-Rechenzentrum. Mit der neuen Irya-Lösung auf Basis von Xilinx-Technologie schafft VVDN einen deutlichen Vorsprung für Telekommunikations-Rechenzentren und Telekommunikations-Edgemärkte. Die CPU-Leistung ist dort immer noch eine große Herausforderung", sagte Puneet Agarwal, President of Sales. "Irya ist eine besondere NIC-Kartenlösung im Format HHHL mit Xilinx Virtex UltraScale+. VVDN hat verschiedene Referenzdesigns entwickelt, mit denen Endkunden ihre fertige Lösung entwickeln können. Darüber hinaus bietet VVDN maßgefertigte Referenzdesigns ganz nach Wunsch des Endkunden."



"Eine Baugröße mit halber Höhe und halber Länge und Einzelsteckplatz-Format untermauert die große Erfahrung und Qualifikation des VVDN-Teams", sagte Farhad Shafai, Vice President of Communications Marketing. Es besteht Marktnachfrage nach dieser Art von SmartNIC mit flachem Format für Rechenzentrumsanwendungen des Telekommunikationssektors.



VVDN präsentiert Irya- SmartNIC HHHL auf dem Mobile World Congress in Barcelona vom 25.-28. Februar 2019 in Halle 6 (Stand 6M30).



Momentan befinden sich die Boards in der Probephase. Weitere Informationen zu Preisen und Verfügbarkeit erhalten Sie vom VVDN Marketing-Team unter marketing@vvdntech.com (file://10.86.178.61/TempXE/marketing@vvdntech.com).



