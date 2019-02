Medienmitteilung

DKSH schlägt drei neue Verwaltungsratsmitglieder vor

Marco Gadola, Dr. Wolfgang Baier und Jack Clemons zur Wahl vorgeschlagen

An der Generalversammlung 2020 wird sich Marco Gadola als Verwaltungsratspräsident zur Verfügung stellen

Adrian T. Keller als Verwaltungsratspräsident für das Amtsjahr 2019 vorgeschlagen

Sechs bisherige Verwaltungsratsmitglieder stehen zur Wiederwahl

Zürich, Schweiz, 22. Februar 2019 - Der Verwaltungsrat von DKSH schlägt der ordentlichen Generalversammlung vom 21. März 2019 die Wahl von Marco Gadola, Dr. Wolfgang Baier und Jack Clemons als neue Mitglieder des Gremiums vor. Sofern gewählt, stehen Dr. Wolfgang Baier und Jack Clemons sofort zur Verfügung.

Seine Wahl vorausgesetzt, wird Marco Gadola in Einklang mit den Statuten der Straumann Gruppe zum 1. Januar 2020 - nachdem er seine Verantwortung als CEO von Straumann übergeben hat - in den Verwaltungsrat von DKSH eintreten. An der Generalversammlung 2020 wird der Verwaltungsrat Marco Gadola als Präsidenten vorschlagen. Ehrenpräsident Adrian T. Keller stellt sich für die Wahl als Verwaltungsratspräsident für das Amtsjahr 2019 zur Verfügung.

Die drei neuen, vorgeschlagenen Mitglieder bringen mit ihrer internationalen Branchenerfahrung und ihrem Verständnis für asiatische Märkte ideale Voraussetzungen mit, um die DKSH-Gruppe langfristig zu stärken. Marco Gadola (1963, Schweiz), CEO der Straumann Gruppe, verfügt über eine langjährige Erfahrung in der Healthcare-, Konsumgüter- und Logistikindustrie. Dr. Wolfgang Baier (1975, Österreich), Group Chief Executive Officer von Luxasia und ex-CEO von Singapore Post, ist Experte im Bereich Logistik, Digitalisierung und e-Commerce in Asien. Jack Clemons (1966, Grossbritannien/Schweiz), ex-CEO und ex-CFO der Bata Gruppe, weist eine jahrzehntelange, erfolgreiche Laufbahn im internationalen Handel und im Supply Chain Management auf.

DKSH-Ehrenpräsident Adrian T. Keller kommentiert: "Wir freuen uns ausserordentlich, unseren Aktionären drei erfahrene Persönlichkeiten als neue Mitglieder des Verwaltungsrates zu präsentieren. Ihre für DKSH relevante, internationale Industrie- und Marktexpertisen werden das Unternehmen nachhaltig stärken. Bis Marco Gadola an der nächstjährigen Generalversammlung als Verwaltungsratspräsident vorgeschlagen wird, stelle ich mich für den Vorsitz zur Verfügung und freue mich auf die bevorstehende Arbeit. Sowohl Marco Gadola als auch ich werden unsere Strategie für zukünftiges Wachstum verstärkt verfolgen."

Anlässlich der Generalversammlung am 21. März 2019 schlägt DKSH die Wahl folgender Mitglieder des Verwaltungsrates vor:

Dr. Frank Ch. Gulich

Adrian T. Keller

Andreas W Keller

Prof. Dr. Annette G. Köhler

Dr. Hans Christoph Tanner

Eunice Zehnder-Lai

Dr. Wolfgang Baier (Neuwahl)

Jack Clemons (Neuwahl)

Marco Gadola (Neuwahl, Eintritt in den Verwaltungsrat ab 1. Januar 2020)

Dr. Frank Ch. Gulich, Andreas W Keller und Eunice Zehnder-Lai werden als Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses vorgeschlagen. Der Verwaltungsrat beabsichtigt, Eunice Zehnder-Lai als Vorsitzende des Nominierungs- und Vergütungsausschusses zu wählen.

Weiterführende Informationen

Weiterführende Informationen zur Generalversammlung entnehmen Sie bitte der Einladung (http://www.dksh.com/global-en/home/investors/annual-general-meetings).

Profil DKSH

DKSH ist das führende Unternehmen im Bereich Marktexpansionsdienstleistungen mit Schwerpunkt Asien. Die Gruppe hilft anderen Unternehmen und Marken dabei, in den Sektoren Konsumgüter, Healthcare, Spezialrohstoffe und Technologie zu expandieren. DKSHs Dienstleistungsangebot umfasst Beschaffung, Marktanalyse, Marketing und Vertrieb, Distribution und Logistik sowie Kundendienst. Die Gruppe ist an der SIX Swiss Exchange kotiert, in 35 Märkten mit 33,000 Mitarbeitern tätig und erwirtschaftete 2018 einen Nettoumsatz von CHF 11.3 Milliarden. Als Schweizer Unternehmen mit langer Firmentradition seit 1865 ist DKSH tief im asiatischen Raum verwurzelt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

DKSH Holding AG

Till Leisner

Head, Group Investor & Media Relations

Telefon +41 44 386 7315

till.leisner@dksh.com

Dominique Nadelhofer

Senior Manager, Group Media Relations

Telefon +41 44 386 7228

dominique.nadelhofer@dksh.com