Die Privatbank Berenberg hat Sartorius aus Bewertungsgründen von "Hold" auf "Sell" abgestuft, das Kursziel aber von 110 auf 115 Euro angehoben. Da die seines Erachtens bereits zuvor hoch bewertete Aktie nach wie erwartet ausgefallenen Jahreszahlen um satte 30 Prozent gestiegen sei, sei das aktuelle Kursniveau fundamental nicht mehr zu rechtfertigen, begründete Analyst Scott Bardo seine Verkaufsempfehlung in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte betonte aber, dass der Laborausrüster nach wie vor ein hochqualitatives und wachstumsstarkes Unterehmen sei./edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2019 / 18:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0007165631

AXC0034 2019-02-22/07:23