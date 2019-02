Der größte Telekomkonzern legt solide Zahlen vor, die Fusion in den USA (T-Mobile mit Sprint) gilt als ziemlich sicher, die Dividende wird sogar angehoben und die Börse quittierte das Ganze mit - 2 %. Das kann man auch abgestraft nennen. In der Tat: Die Bonner machen eine solide Arbeit aber ohne Fantasie. Die amerikanische Tochter ist inzwischen mehr wert als der ganze Rest. Doch in der Öffentlichkeit kommt dies nicht an. T-Mobile erreichte gestern einen neuen Rekord mit 73 $ und nun wird es darauf ankommen, ob die Mutter nach der Fusion der Tochter wenigstens Teile direser Beteiligung verkauft. Das ergäbe einen erheblichen Liquiditätszufluss und darauf wird die Börse sich demnächst konzentrieren. So ganz falsch ist deshalb der relativ stabile Kurs knapp um 14 Euro nicht. Hier gilt es aufzupassen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info