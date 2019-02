Meldung gemäß SIX Adhoc Publizität Art. 53 KR



Schaffhausen (pta006/22.02.2019/07:00) - Der Verwaltungsrat von GF hat Mads Joergensen mit Wirkung zum 18. April 2019 zum neuen Finanzchef und Mitglied der GF Konzernleitung ernannt. Er folgt auf Andreas Müller, der neuer CEO des Unternehmens wird.



Mads Joergensen (50), schweizerisch-dänischer Doppelbürger, besitzt einen Master-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften und Betriebswirtschaft der Kopenhagen Business School (Dänemark). Er verfügt über breite Erfahrung in Finanzen & Controlling, Strategieentwicklung, M&A sowie IT. Nach verschiedenen Management-Positionen bei Consulting-, Logistik- und IT-Unternehmen, startete Mads Joergensen 2003 seine Karriere bei GF als Leiter Strategische Planung bei GF Piping Systems. Seit 2009 ist er Finanzchef von GF Piping Systems, der grössten Division von GF.



