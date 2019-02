Dierikon, 22. Februar 2019

Medienmitteilung

Komax übernimmt Artos Engineering und stärkt ihre Position in Nordamerika

Mit der Übernahme des US-Unternehmens Artos Engineering baut die Komax Gruppe ihre Präsenz in Nordamerika weiter aus. Artos Engineering wurde 1911 gegründet und zeichnet sich durch ihre Kundennähe, ihr Produktportfolio und ihre grosse Erfahrung bei der Entwicklung von innovativen Applikationen für Kabelverarbeitungsmaschinen aus.

Artos Engineering ist in Nordamerika ein führendes Unternehmen in der Automatisierung der Kabelverarbeitung. Das Unternehmen optimiert Standardmaschinen mit Applikationen, die spezifischen Kundenbedürfnissen entsprechen. Im Laufe der langen Firmengeschichte hat Artos Engineering mehr als 100'000 Kabelverarbeitungsmaschinen an ihre Kunden ausgeliefert. Durch die Übernahme von Artos Engineering verbreitert Komax ihre Kundenbasis in Nordamerika und erhält zusätzliches Know-how in der Entwicklung von Applikationen.

Komax setzt bei der Übernahme auf Kontinuität: John Olsen, Geschäftsführer und Mehrheitsaktionär von Artos Engineering, wird auch nach dem Verkauf das Unternehmen führen und mit seinem Fachwissen zur Stärkung der Position von Komax in Nordamerika beitragen. Bereits Ende 2018 hat Komax ihre Präsenz in Nordamerika durch einen Asset Deal mit dem Geschäftsbereich Application Tooling von TE Connectivity ausgebaut. TE Connectivity hat das Vertriebsgeschäft in den USA, in Kanada und in Mexiko, das im Zusammenhang mit Komax-Produkten steht, an Komax verkauft

Für Matijas Meyer, CEO der Komax Gruppe, wirkt sich die Akquisition positiv auf die Kunden aus: «Ich freue mich, dass das Traditionsunternehmen Artos Engineering nun zur Komax Gruppe gehört. Unsere Kunden werden von den Stärken beider Unternehmen profitieren und weitere Wettbewerbsvorteile erhalten.»

«Wir freuen uns, der Komax Gruppe beizutreten und die Gelegenheit zu erhalten, zusätzliche Märkte zu erschliessen und innovative Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln», sagt John Olsen, CEO der Artos Engineering Company.

Artos Engineering, mit Hauptsitz in Brookfield, Wisconsin (USA), beschäftigt 50 Mitarbeitende und bedient hauptsächlich Kunden aus den Marktsegmenten Industrieanwendungen, Automobilindustrie sowie Luft- und Raumfahrt.

