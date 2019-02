The following instruments on XETRA do have their first trading day 22.02.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 22.02.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA 0T01 XFRA CA88688R1047 TILT HOLDINGS INC. EQ00 EQU EUR N

CA XFRA CA90137G1019 21C METALS INC. EQ00 EQU EUR N

CA NWCA XFRA NO0010842990 NORWEGIAN AIR SHUT.-ANR.- EQ00 EQU EUR N

CA LCTR XFRA LU1829218582 MUL-L.C.T.R.C.C.C.EX-E.TR EQ01 EQU EUR Y

CA LYTR XFRA LU1829218749 MUL-L.C.T.R./C.COM.CRB TR EQ01 EQU EUR Y

CA LTWN XFRA LU1900066033 MUL-L.M.TAIWAN EOA EQ01 EQU EUR Y

CA LKOR XFRA LU1900066975 MUL-L.O.M.KOREA EOA EQ01 EQU EUR Y

CA LHKG XFRA LU1900067940 MUL-L.HONG KONG EOD EQ01 EQU EUR Y

CA LASI XFRA LU1900068161 MUL-L.AS.E.JAP. EOA EQ01 EQU EUR Y

CA LASP XFRA LU1900068328 MUL-L.AS.P.E.J. EOA EQ01 EQU EUR Y

CA LCHI XFRA LU1900068914 MUL-L.CHIN.ENT. EOA EQ01 EQU EUR Y