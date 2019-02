The following instruments on XETRA do have their last trading day on 22.02.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 22.02.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A0T8M1 MIBA 12-19 BD00 BON EUR N

CA XFRA AT000B002696 ERSTE GP BNK 09-19 FLR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB0R24 BAY.LDSBK.IS.13/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UEC6 DZ BANK IS.A861 BD01 BON EUR N

CA B4M4 XFRA XS0965489239 SPBK 1 SR-BK 13/19 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB0SF2 BAY.LDSBK.IS.13/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA NZANBDG024C2 A.N.Z. BKG GRP 14/19 MTN BD02 BON NZD N

CA XFRA RU000A0JS4M5 RUSSIAN FED. 12-19 BD02 BON RUB N

CA XFRA US110122BA56 BRISTOL-MYERS 17/19 BD02 BON USD N

CA XFRA US135087C776 CDA 14/19 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0288783979 GLENCORE FIN. 07/19 MTN BD02 BON GBP N

CA XFRA XS1023991299 DT.BK.LOND.MTN.14/19 BD02 BON INR N

CA XFRA XS1038629496 INTESA S.BK IE 14/19 MTN BD02 BON CNY N

CA XFRA XS1039273740 CHIN.RES.LA. 14/19 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS1039278202 SWEDBANK 14/19 MTN REGS BD02 BON USD N