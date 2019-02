FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.02.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 22.02.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

ORB XFRA IL0010823388 ORBOTECH LTD IS -,0014

M8E XFRA BE0003853703 MONTEA SCA

IFXN XFRA DE000A2NBU26 INFINEON TECH.AG NA NEUE

XFRA CA24356D1015 DECLAN COBALT INC.