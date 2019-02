Wirecard ist für Börsianer wie der Banküberfall für Murot am Sonntag im Tatort - jeden Tag das gleiche mit etwas anderer Wendung. Heute - Wirecard-Boss Braun schwenkt in Sachen "wording" ziemlich um. Das klingt alles ganz anders als "FT verklagen" usw. In unserem Exklusivbereich haben wir uns mehrfach mit den Vorgängen beschäftigt, die offensive Herangehensweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...