Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Anleger an den ostasiatischen Börsen halten sich am Freitag mit Blick auf die in den USA auf hochrangiger Ebene laufenden Handelsgespräche zurück. Die Ausschläge bei den Indizes, die vielfach nahe an Mehrmonatshochs liegen, sind insgesamt gering.

Nachdem am Vortag Meldungen über deutliche Annäherungen in zentralen Punkten die Stimmung gestützt hatten, hofft man nun auf konkrete Ergebnisse. Die zweitägigen Gespräche, an denen Chinas Vize-Regierungschef Liu He und US-Chefunterhändler Lighthizer teilnehmen, sowie US-Finanzminister Mnuchin, Handelsminister Ross sowie der Chefwirtschaftsberater von US-Präsident Trump, Kudlow, und Handelsberater Navarro, enden am Freitag.

Konjunkturseitig belasteten derweil zuletzt schwache Daten aus Europa, USA und Japan die Stimmung etwas, sagt Marktkenner Jeffrey Halley von Oanda. In Tokio kommt der Nikkei-Index um 0,3 Prozent zurück auf 21.405 Punkte, in Seoul gibt der Kospi in ähnlicher Größenordnung nach. In Schanghai steigen die Kurse leicht, in Hongkong fallen sie leicht. Tagesgewinner ist bislang Sydney. Der S&P/ASX-200 hat 0,4 Prozent höher geschlossen.

Thema in Australien ist die angebliche Blockade von australischen Kohlelieferungen im chinesischen Hafen von Dalian. Australiens Premierminister Morrison glaubt nicht an einen Bann, sondern spricht von Verzögerungen im Zuge regulärer regionaler Überprüfungen. Ähnlich äußerte sich Finanzminister Frydenberg, demzufolge nun der australische Botschafter in China der Sache nachgeht.

Hintergrund der Blockadespekulation ist der Streit zwischen Australien und seinem wichtigsten Rochstoffabnehmer China darüber, dass Sydney den Technologieriesen Huawei, der dem Einfluss Pekings unterliegt, beim Aufbau der 5G-Infrastruktur nicht zum Zug kommen lassen will aus Sorge um die nationale Sicherheit.

Aktien von Kohleproduzenten gaben in dieser Gemengelage nach. Yancoal verloren 2,8 Prozent und New Hope 3,8 Prozent. Whitehaven erholten sich im Verlauf des Handels und schlossen 0,7 Prozent im Plus. Der Austral-Dollar, der am Donnerstag unter den Handelsstreitspekulationen gelitten hat, tendiert auf dem ermäßigten Niveau seitwärts.

Weitere Kursgewinne verzeichnen in Hongkong Lenovo. Die Aktie war am Vortag bereits um einen zweistelligen Prozentwert gestiegen, nachdem der Computerbauer erstmals seit Jahren schwarze Zahlen geschrieben hatte. Nun steigt der Kurs um weitere gut 4 Prozent. Die Analysten von Daiwa haben die Aktie auf "Outperform" erhöht. Dort heißt es, das US-Geschäft von Lenovo habe auch davon profitiert, dass speziell Konkurrenten wie Huawei und ZTE wegen Handelsstreitigkeiten mit den USA geschwächelt hätten.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.167,30 +0,46% +9,23% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.404,77 -0,28% +6,94% 07:00 Kospi (Seoul) 2.223,09 -0,25% +8,92% 07:00 Schanghai-Comp. 2.766,90 +0,55% +10,95% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.564,34 -0,23% +10,66% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.265,75 -0,37% +6,83% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.718,05 -0,73% +2,37% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:01 % YTD EUR/USD 1,1336 -0,0% 1,1337 1,1338 -1,1% EUR/JPY 125,58 +0,1% 125,48 125,57 -0,1% EUR/GBP 0,8698 +0,0% 0,8696 0,8693 -3,4% GBP/USD 1,3032 -0,0% 1,3036 1,3043 +2,3% USD/JPY 110,77 +0,1% 110,67 110,74 +1,0% USD/KRW 1125,47 +0,0% 1125,25 1125,30 +1,0% USD/CNY 6,7282 +0,1% 6,7198 6,7128 -2,2% USD/CNH 6,7275 +0,0% 6,7267 6,7126 -2,1% USD/HKD 7,8483 +0,0% 7,8477 7,8474 +0,2% AUD/USD 0,7097 +0,1% 0,7092 0,7114 +0,7% NZD/USD 0,6776 -0,4% 0,6806 0,6822 +0,9% Bitcoin BTC/USD 3.918,26 +0,8% 3.887,26 3.933,94 +5,4% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,91 56,96 -0,1% -0,05 +23,5% Brent/ICE 67,00 67,07 -0,1% -0,07 +23,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.325,92 1.323,72 +0,2% +2,20 +3,4% Silber (Spot) 15,85 15,81 +0,3% +0,04 +2,3% Platin (Spot) 828,00 823,50 +0,5% +4,50 +4,0% Kupfer-Future 2,90 2,90 +0,1% +0,00 +10,2% ===

